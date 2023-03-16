الإمارات تقدم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة اعمار بلدة حوارة الفلسطينية

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منازل ومركبات محترقة في قرية حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بعدما اضرم مستوطنون فيها النيران مساء 26 شباط/فبراير 2023 بعد مقتل مستوطنين من مستوطنة هار براخا

دبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات الخميس تقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية، بعد أعمال الدمار والتخريب الأخيرة التي طالتها على أيدي مستوطنين إسرائيليين.

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وكانت حوارة الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة تعرّضت نهاية الشهر الماضي لهجوم من مستوطنين قاموا، وفق عضو مجلس بلديتها وجيه عودة، بتدمير وإحراق "أكثر من 30 منزلاً و100 مركبة".

ووقع هجوم المستوطنين الذين جاؤوا من مناطق مختلفة في أعقاب هجوم مسلّح أودى بمستوطنين شقيقين (20 و22 عاما) أثناء قيادتهما مركبتهما قرب مفترق حوارة على الطريق بين رام الله ونابلس.

وأثارت تصريحات أدلى بها وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعد الهجوم حول حوارة، تنديدات واسعة في المنطقة والعالم، إذ دعا الدولة الإسرائيلية إلى "محو" البلدة الفلسطينية، قبل أن يقرّ بأنه اختار كلماته "في شكل سيء".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وجّه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بتقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية والمتضررين من الأحداث الأخيرة".

وستنفّذ المبادرة دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، وفقا للوكالة الحكومية.

ووقّعت الإمارات في عام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، وتلتها البحرين والمغرب. وقامت الإمارات وإسرائيل بتعزيز الشراكة العسكرية بينهما منذ توقيع الاتفاقيات.

وكتب المستشار الدبلوماسي الرئاسي أنور قرقاش على "تويتر"، تعليقا على قرار المساهمة في إعادة إعمار حوارة، "دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ تؤكده المواقف الحقيقية والأفعال الملموسة التي تخفف من معاناة الفلسطينيين".

© 2023 AFP