البورصات الأوروبية تستعيد التفاؤل وشكوك في الأسواق الآسيوية

باريس (أ ف ب) – عاد التفاؤل الخميس إلى الأسواق الأوروبية حيث بدا أن المستثمرين استعادوا الثقة بعد جهود البنك المركزي السويسري والإعلانات الصادرة عن بنك كريدي سويس، لكن الأزمة انتقلت إلى أسواق آسيا.

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وفي الساعة 8,35 ت غ سجل انتعاش بنسبة 1,43% في بورصة باريس و1,26% في بورصة فرانكفورت و1,27% في بورصة لندن و1,21 في ميلانو، بعدما تراجعت بأكثر من 3% الأربعاء.

لكن الأسواق الآسيوية تأثرت بشكل متأخر بالاضطرابات الأخير المرتبطة ببنك كريدي سويس، إذ انخفضت بورصة طوكيو بنسبة 0,8% وهونغ كونغ بنسبة 1,9%.

ومع ذلك، قد تكون الجلسة في أوروبا متقلبة حتى صدور بيان في وقت مبكر من بعد الظهر من البنك المركزي الأوروبي الذي يُنتظر أن يحسم قراره بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة لكبح التضخم، ولا يُستبعد أن ينتهج مقاربة أكثر ليونة للتخفيف عن البنوك.

منذ انهيار مصارف اميركية الأسبوع الماضي، عمّ التوتر الأسواق المالية. وبعد عودة الثقة الثلاثاء في متانة النظام المصرفي، تزعزع استقرار البورصات الأربعاء جراء تسجيل سهم كريدي سويس أكبر انخفاض في تاريخه بلغ حوالي -25% عند الإغلاق.

© 2023 AFP