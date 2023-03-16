بولندا تعلن تفكيك شبكة تجسس روسية

© وتجيك رادوانسكي / ا ف ب/ارشيف

وارسو (أ ف ب) – أعلنت بولندا الخميس تفكيك شبكة تجسس روسية تعمل دعما للغزو الروسي لأوكرانيا.

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وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك لإذاعة "بي آر 1" البولندية "تم تفكيك الشبكة بكاملها"، موضحًا أنها "كانت مجموعة تجسس، مجموعة من الأشخاص الذين يجمعون معلومات لحساب الذين هاجموا أوكرانيا".

وأضاف "كان التهديد حقيقيًا" بدون كشف تفاصيل أخرى.

ويعقد وزير الداخلية البولندي مؤتمرًا صحافيًا حول هذه المسألة الساعة 11,00 الخميس (10,00 بتوقيت غرينتش).

وكانت إذاعة "آر إم إف إف إم" البولندية الخاصة نقلت الأربعاء عن مصادر لم تسمّها، أن وكالة الأمن الداخلي أوقفت ستة أجانب يعملون لحساب الاستخبارات الروسية ويعتقد أنهم كانوا يقومون بتحضيرات لأعمال تخريبية في بولندا.

وأُلقي القبض على المشتبه بهم بعد اكتشاف كاميرات خفيّة مثبتة على طرق وتقاطعات سكك حديد مهمة، تسجّل وتنقل بيانات حركة المرور.

وبحسب إذاعة "آر إم إف إف إم"، تمّ تركيب "عشرات الأجهزة" من هذا النوع، وبصورة رئيسية على أجزاء من خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى جنوب شرق البلاد ولا سيما قرب مطار جاشونكا قرب رزيشو، وهو إحدى النقاط الرئيسية لنقل الأسلحة الغربية والذخيرة لأوكرانيا.

وأعلنت حال التأهب القصوى في صفوف الأجهزة الأمنية والشرطة بعد هذه العملية وتم تعزيز أمن السكك الحديد والبنى التحتية الاستراتيجية، بحسب الإذاعة.

© 2023 AFP