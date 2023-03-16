بولندا ستسلم كييف مقاتلات ميغ-29 في أول خطوة من نوعها من قبل عضو في الاطلسي

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الرئيس البولندي اندريه دودا (يمين) مع نظيره التشيكي بيتر بافيل يستعرضان حرس الشرف في القصر الرئاسي في وارسو في 16 آذار/مارس 2023.

وارسو (أ ف ب) – أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الخميس أن بلاده ستسلم دفعة اولى من أربع مقاتلات قاذفة من طراز ميغ-29 الى أوكرانيا، ما سيشكل أول عملية تسليم من هذا النوع من قبل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

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وقال دودا للصحافيين "في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة... أربع طائرات تعمل بشكل كامل لأوكرانيا".

وقد طلبت كييف عدة مرات من حلفائها الغربيين تسليمها مقاتلات-قاذفات حديثة على أمل الحصول على مقاتلات أف-16 الأميركية.

لكن بعيد ذلك أكد البيت الأبيض أن قرار بولندا "لا يغير" الموقف الأميركي المعارض لإرسال طائرات أميركية الصنع إلى كييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن قرار بولندا "لا يغير حساباتنا فيما يتعلق بطائرات إف16" الأميركية الصنع، مضيفا أن الخطوة البولندية "لا تؤثر ولا تغير" ذلك.

وردا على الإعلان البولندي قال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري ايغنات ان "مقاتلات ميغ لن تحل المشاكل، نحن بحاجة لمقاتلات أف-16. لكن طائرات الميغ ستساهم في تعزيز قدراتنا".

- "تحالف أوسع"-

لم تعلق روسيا على الفور على الاعلان البولندي لكن الكرملين كرر القول عدة مرات ان تسليم اسلحة غربية الى كييف لن يؤدي سوى الى إطالة أمد النزاع و"معاناة" السكان المدنيين بدون تغيير "الأهداف العسكرية" لموسكو في اوكرانيا.

خلال مؤتمره الصحافي أضاف الرئيس البولندي "يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية حالياً، ومن المحتمل أن يتمّ نقلها تباعاً".

وتابع "لذلك، يمكننا القول إنّنا على وشك إرسال طائرات الميغ هذه إلى أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ بولندا لديها حالياً أكثر من عشر طائرات ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديموقراطية السابقة.

وقال دودا "لا تزال طائرات الميغ هذه في الخدمة في القوات الجوية البولندية. إنها في سنوات عملها الأخيرة، لكن غالبيتها لا تزال تعمل بكامل طاقتها".

وأضاف ان مقاتلات الميغ-29 هي "طائرات يمكن للطيارين الاوكرانيين استخدامها اليوم بدون تدريب إضافي".

صباح الخميس صرح وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك بأنّ بولندا تريد نقل طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا "في إطار تحالف أكبر من الدول".

ورداً على سؤال بشأن الدول الأعضاء في هذا التحالف، أشار بلاشتشاك إلى سلوفاكيا، ولكنه أضاف "بالطبع نحن منفتحون على آخرين".

وقال "نريد بكل تأكيد أن ندير نشاطنا في إطار تحالف".

وسيتم استبدال طائرات الميغ التي ستُنقل إلى أوكرانيا، بطائرات "اف آي - 50" الكورية الجنوبية التي اشترتها بولندا، ثمّ بطائرات "اف - 35" الأميركية.

العام الماضي، أعلنت سلوفاكيا المجاورة لبولندا أنّها تريد مناقشة إرسال طائرات "ميغ-29" للمساعدة في تعويض الخسائر في مخزونات أوكرانيا الحالية. لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بهذا الشأن منذ ذلك الحين.

وجاء إعلان دودا بعد محادثات مع نظيره التشيكي بيتر بافيل في بولندا، والذي كان جنرالاً في حلف شمال الأطلسي.

كذلك، جاءت تصريحات الرئيس البولندي بعدما أعلن وزير الدفاع في وقت سابق أنّ الاستخبارات البولندية قامت بتفكيك شبكة تجسّس روسية.

وقال بلاشتشاك للإذاعة العامة البولندية إنّها "جماعة تجسّس ... تجمع معلومات لمن هاجموا أوكرانيا".

© 2023 AFP