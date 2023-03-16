دورة إنديان ويلز: تيافو الى نصف النهائي بصحبة مدفيديف وسابالينكا وساكاري

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بلغ الأميركي فرانسيس تيافو، المصنف 16 عالمياً، الدور نصف النهائي لأول مرة في دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، وذلك بفوزه على البريطاني كاميرون نوري الثاني عشر وبطل 2021 بنتيجة 6-4 و6-4 الأربعاء.

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وبعمر الخامسة والعشرين، حقق تيافو أفضل نتيجة له في دورات الماسترز، علماً أن أفضل نتيجة له على الإطلاق في البطولات الكبرى هي أيضاً المربع الاخير في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي.

حقق في مسيرته الاحترافية لقباً واحداً كان عام 2018 في دورة ديلراي بيتش الأميركية.

وعلّق الأميركي على تأهله الى دور الأربعة، قائلاً "أنا سعيد حقاً. لدي الانطباع أنه عندما أكون في وضع جيد ذهنياً، فأنا أحد أفضل اللاعبين في العالم"، مضيفاً "اليوم، لم يكن الأمر يتعلق وحسب بالتأهل الى نصف النهائي، بل أنا سعيد في فوزي بهذه الطريقة على لاعب من طرازه قدم أداءً مميزاً في الآونة الأخيرة".

ورأى أنه "تطورت كثيراً كلاعب وهذا الأمر ظاهر".

وسيطر تيافو تماماً على مواجهته مع نوري المتوج أواخر الشهر الماضي بلقب دورة ريو دي جانيرو البرازيلية بعد فوزه في النهائي على الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني عالمياً، حاسماً اللقاء مع البريطاني البالغ 27 عاماً في ساعة و39 دقيقة.

وسيكون تيافو أمام اختبار صعب جداً في دور الأربعة ضد الروسي المتألق هذا الموسم دانييل مدفيديف السادس عالمياً والذي تخطى الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 6-3 و7-5.

وبدد مدفيديف المخاوف من إصابة في الكاحل تعرض لها في الدور ثمن النهائي ومباراته الماراثونية ضد الألماني ألكسندر زفيريف التي استغرقت ثلاث ساعات و17 دقيقة (6-7 (5-7) و7-6 (7-5) و7-5).

قال الروسي، الساعي الى اللقب الثامن عشر في مسيرته الاحترافية، عقب المباراة "مع ذلك، كنت أشعر بآلام في فترة الإحماء. لم أكن أتحرك بشكل جيد، لكن المسكنات ساعدتني على ما أعتقد ثم تحسنت مع تقدم المباراة".

وواصل مدفيديف، المتوج بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2021، مشواره الرائع في الدورة الاميركية التي بلغ ربع النهائي فيها للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، مؤكدا تألقه اللافت هذا الموسم وتحديدا منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير الماضي، على يد الاميركي الآخر سيباستيان كوردا.

بعدها توج بثلاثة ألقاب من أصل ثلاث دورات في روتردام الهولندية والدوحة ودبي الاماراتية. رفع غلته من الانتصارات المتتالية إلى 18 بدأها أمام دافيدوفيتش بالذات في هولندا في شباط/فبراير الماضي.

وحسم مدفيديف المجموعة الاولى بسهولة 6-3، قبل أن يواجه مقاومة كبيرة من دافيدوفيتش في الثانية التي تعرض الى السقوط على الارض اثر انزلاقه في محاولة للحاق بكرة ساقطة للإسباني في الشوط الثامن. ولحسن حظ الروسي أنه لم يتعرض إلى الاصابة في الكاحل ولكن إبهامه الأيمن جرح على مستوى الظفر بعدما حاول الابقاء على التوازن باستخدام يده اليمنى.

وعاد مدفيديف الى اللعب وحسم المجموعة في صالحه 7-5 وبالتالي المباراة في ساعة و46 دقيقة.

"لاعبة مختلفة"

وفي دورة السيدات للألف، لم تجد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية وبطلة أستراليا المفتوحة لهذا الموسم صعوبة تذكر في بلوغ نصف النهائي بفوزها على الأميركية كوكو غوف السادسة 6-4 و6-صفر، رافعة رصيدها في 2023 الى 16 فوزاً مقابل هزيمة واحدة فقط.

وكانت اللاعبتان تخوضان ربع النهائي هذه الدورة للمرة الأولى في مسيرتيهما، وبدت سابالينكا مصممة منذ البداية على عدم تفويت الفرصة لدرجة أنها لم تمنح منافستها الأميركية أي فرصة لكسر إرسالها، محققة فوزها الثاني على الأخيرة من أصل خمس مواجهات بينهما.

وعلقت ساباليننكا قائلة: "الثقة هي كلمة لا أحبها حقًا. أفضل أن أقول إنني أؤمن بنفسي أكثر".

وأضافت "أشعر أنني لاعبة مختلفة هذا العام. أنا أكثر هدوءًا في الملعب، وأقدر على التحكم في مشاعري بشكل أفضل، مما يساعدني على البقاء في أجواء المباراة مهما كانت النتيجة، دون أن أفقد أعصابي أو أمنح المنافسات نقاطًا سهلة".

وتواجه سابالينكا في نصف النهائي اليونانية ماريا ساكاري السابعة ووصيفة الموسم الماضي والتي تغلبت على التشيكية بترا كفيتوفا الخامسة عشرة 4-6 و7-5 و6-1.

© 2023 AFP