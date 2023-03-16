صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجا على حادث القطار

© أنجيلوس تزورتزينيس / ا ف ب

محتجون في شارع في أثينا في 12 آذار/مارس 2023 خلال تظاهرة على خلفية أسوأ حادث تصادم قطارين في اليونان الشهر الماضي

اثينا (أ ف ب) – وقعت صدامات عنيفة الخميس في أثينا بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين على هامش التجمعات الغاضبة المستمرة منذ أكثر أسبوعين إثر حادث القطار الذي خلّف 57 قتيلا، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

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وجرت الاشتباكات على مقربة من البرلمان في وسط العاصمة وألقى المتظاهرون زجاجات حارقة فيما رد الشرطيون مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

كما أضرمت النيران في حاويات قمامة في شارع قريب من جامعة أثينا، وحُطمت نوافذ متاجر.

واستعملت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في المنطقة المحيطة بالجامعة.

وتظاهر أكثر من 40 ألف شخص، من بينهم حوالى 25 ألفا في أثينا، بعد أكثر من أسبوعين من تصادم قطار ركاب بقطار شحن، في حادث عزته السلطات إلى خطأ بشري لكنه كشف عن اختلالات خطيرة في نظام السكك الحديد.

وسبق أن تخللت أعمال عنف تظاهرات في الثامن من آذار/مارس شارك فيها نحو 40 ألف شخص في أثينا.

© 2023 AFP