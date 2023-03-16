عشرات آلاف المتظاهرين مجددا في اليونان تعبيرا عن غضبهم من حادث القطار

© لويزا غولياماكي / ا ف ب

متظاهرون يتجمعون أمام البرلمان اليوناني في أثينا الخميس 16 آذار/مارس 2023، للتعبير عن الغضب بعد حادث القطار

اثينا (أ ف ب) – بعد أكثر من أسبوعين على كارثة حادث القطار التي أوقعت 57 قتيلا، تظاهر حوالى أربعين ألف يوناني مجددا الخميس تعبيرا عن غضبهم فيما أدى إضراب عام الى شلل قسم كبير من البلاد.

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بعد تجمع كبير ضم أربعين ألف شخص في اثينا في 8 اذار/مارس نزل أكثر من 25 ألف شخص، بحسب الشرطة، الى الشوارع ضمن عدة تظاهرات في العاصمة.

ظهرا، حضر متظاهرون للتعبير عن غضبهم أمام مقر شركة السكك الحديد "هيلينيك تراين" كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس على غرار ما فعلوا بعد ثلاثة أيام على حادث اصطدام قطار ركاب كان يقوم برحلة بين اثينا وتيسالونيكي (شمال) بقطار شحن مساء 28 شباط/فبراير مرددين "قتلة".

في تيسالونيكي، المدينة الجامعية الكبرى في شمال البلاد التي يتحدر منها عدد من الضحايا، تظاهر حوالى 8500 شخص أيضا.

وقالت زوي كونستانتينيدو وهي طالبة فلسفة "لن نتوقف عن النزول الى الشارع طالما لم تتم معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة" مضيفة "هم لا يبالون بحياتنا" مع استمرار النقمة ضد الحكومة المحافظة.

لبى المتظاهرون نداء نقابات القطاع العام لكن أيضا، للمرة الأولى، القطاع الخاص مع مخاطر حصول أعمال عنف جديدة بعد الصدامات التي وقعت في 8 آذار/مارس.

وقالت ستافرولا حاجي ايلفتيريو الموظفة في القطاع الخاص في أثينا، "يجب أن تتغير الأمور في هذا البلد" مضيفة "لا يمكننا ان نشهد سقوط مثل هذا العدد من القتلى، الحادث الأخير وحريق ماتي في 2018 الذي اوقع ضحايا وحرائق الغابات" في صيف 2021.

وتابعت "نأمل أن تتغير الأمور مع الانتخابات" المرتقبة بحلول تموز/يوليو.

بعد عدة تظاهرات محدودة النطاق في الأيام التي تلت حادث القطار، تظاهر حوالى 65 ألف شخص في 8 آذار/مارس ودعا البعض رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الاستقالة.

متظاهر يرشق مبنى البرلمان اليوناني وقوات الأمن بالحجارة في اثينا في 8 آذار/مارس 2023. © لويزا غولياماكي / AFP

كما أصيبت اليونان بشلل الى حد كبير الخميس خصوصا وسائل النقل. بقيت كل السفن التي تربط البر بالجزر راسية لمدة 24 ساعة وغالبية الطائرات على المدرجات.

يرتقب ان تستأنف حركة القطارات بشكل تدريجي اعتبارا من 22 آذار/مارس بحسب وزير النقل.

أغلقت عدة مدارس أيضا فيما ضمت التظاهرات عددا كبيرا من الطلبة الذين تقدموا موجة الاحتجاج غير المسبوقة هذه منذ سنوات الأزمة المالية.

ضاقوا ذرعا

الى جانب كارثة القطار التي هزت البلاد، فان اليونانيين ضاقوا ذرعا مع تدهور الخدمات العامة في بلد شهد سنوات من الأزمة وخطط تقشف فرضتها الجهات الدائنة للبلاد.

واذا كان حادث القطار الذي وقع في تيمبي بوسط البلاد نسب الى خطأ من مدير المحطة لكنه ناجم أيضا عن الحالة المتهالكة لشبكة السكك الحديدية والتأخر الكبير في تحديثها لا سيما نظام توجيه الاشارات، بحسب العناصر الأولى للتحقيق.

يطالب اليونانيون بمحاسبة قادتهم المتهمين بالإهمال.

بعد الكارثة، حاول رئيس الوزراء الاستجابة لغضب السكان الذين فقدوا الثقة إلى حد كبير في المؤسسات منذ أزمة 2008-2018.

ووعد باعتماد "شفافية تامة" في التحقيق الجاري وطلب مرارا الصفح من أسر الضحايا.

"قتلة"

حركة الغضب هذه قوية بشكل خاص في صفوف الشباب والطلاب لان العديد من الضحايا كانوا طلابا جامعيين.

وكتب على لافتة في وسط أثينا "الدموع (...) أصبحت غضبا، الجيل الجديد لن يسامحكم".

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "اتصل بي عند وصولك"، وهي رسالة من أم الى ولدها أصبحت شعار حركة الاحتجاج هذه.

يعتقد العديد من الشباب أنه تمت التضحية بهم من جراء اجراءات التوفير الكبرى التي اعتمدت خلال سنوات الأزمة.

تحدثت صحيفة كاثيميريني الليبرالية في آخر افتتاحية لها عن "جيل الافلاس والوباء" هذا.

© 2023 AFP