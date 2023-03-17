أن بي ايه: دنفر يبلغ الادوار الاقصائية وباكس يسقط أمام بايسرز

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قاد الليتواني دومانتاس سابونيس ساكرامنتو كينغز للفوز على بروكلين نتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 16 آذار/مارس 2023

ميامي (أ ف ب) – تأهل دنفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية، الى الادوار الاقصائية من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفوزه على مضيفه ديترويت بيستونز 119-100 الخميس، فيما سقط ميلووكي باكس متصدر الشرقية أمام ضيفه إنديانا بايسرز 123-139.

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وتألق الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، في صفوف ناغتس مسجلا 30 نقاط مع 10 متابعات.

وابتعد دنفر في النتيجة في الربع الاخير الذي تفوق فيه على ديترويت 33-14 ليحقق فوزه الاول بعد أربع هزائم تواليًا.

خلفه، ضمن ساكارامنتو كينغز إنهاء موسمه بسجل ايجابي للمرة الاولى منذ 17 عامًا بفوزه 101-96 على مضيفه بروكلين نتس.

وعزز كينغز سجله الى 42-27 قبل 13 مباراة من نهاية الموسم المنتظم ليقترب من حجز مقعد في الادوار الاقصائية "بلاي أوف" للمرة الاولى منذ 2006.

كان الليتواني دومانتاس سابونيس الافضل في صفوف الفائز مع 24 نقطة و21 متابعة في مباراة قدم فيها كينغز أداء دفاعيًا رائعًا.

لم يسمح ساكرامنتو لنتس بتسجيل أي نقطة من الهجمات المرتدة او الحصول على نقاط من الفرصة الثانية.

وعزز إنديانا بايسرز حظوظه بالتأهل الى الملحق المؤهل الى الادوار الاقصائية بفوزه المفاجئ على ميلووكي باكس في عقر داره، علمًا أن الاخير سبق أن ضمن تأهله الى "بلاي أوف".

سجل أندرو نيمبارد 24 نقطة فيما أضاف آرون نيسميث 22 في مباراة تجاوز فيها ثمانية لاعبين من بايسرز عتبة العشر نقاط.

في فينيكس، قام النيجيري جوش أوكوجي بتصد حاسم لثلاثية من الايطالي باولو بانكيرو لمعادلة الارقام، ليمنح صنز فوزًا مثيرًا على أورلاندو ماجيك 116-113.

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