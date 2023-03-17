بطولة ألمانيا: دورتموند لتفادي الانزلاق أمام كولن قبل الكلاسيكر ضد بايرن

© إينا فاسبندر / ا ف ب

تعثر دورتموند بعد بدايته القوية في عام 2023 حقق خلالها 10 انتصارات في 10 مباريات في جميع المسابقات

برلين (أ ف ب) – مع اقتراب مواجهة "كلاسيكر" ضد بايرن ميونيخ المتصدر، يأمل الوصيف بوروسيا دورتموند في تفادي أي انزلاق أمام ضيفه كولن الأحد ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

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في حين أن دورتموند عانى أحيانًا من مشاكل ضد فرق أفضل منه في السنوات الأخيرة، إلا أن تعثره في مشواره نحو اللقب جاء في الكثير من الاحيان أمام فرق متواضعة.

بقيادة المدرب المشاكس ستيفن باومغارت الذي غالبًا ما يظهر على جانب الملعب وهو يرتدي قبعة "بيريه" وقميصًا قصير الكِم في الشتاء الألماني القارس، لا يوجد نادٍ يجسد روح الفريق المقاتل أكثر من كولن.

تعثر دورتموند بعد بداية قوية في عام 2023 حقق خلالها 10 انتصارات في 10 مباريات في جميع المسابقات، انتهت بهزيمته 0-2 أمام تشلسي الانكليزي في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (فاز 1-0 ذهابًا) ما أدى إلى إقصائه من البطولة.

تبع هذه الخسارة تعادل 2-2 مع مضيفه شالكه في المرحلة الماضية من الدوري ما أدى الى خسارته شراكة الصدارة مع بايرن الذي يتقدم راهنًا عليه بفارق نقطتين فقط قبل 10 مراحل من النهاية.

وستضعه العودة إلى سكة الانتصارات السبت في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ، لليلة واحدة على الأقل.

ويسافر بايرن الاحد لملاقاة فريق المدرب الاسباني تشابي ألونسو باير ليفركوزن.

يتوقف بعدها الدوري من أجل النافذة الدولية قبل الكلاسيكر المنتظر في بافاريا على ملعب أليانز أرينا في اليوم الاول من الشهر المقبل.

لم يفز دورتموند على بايرن في ميونيخ في منافسات البوندسليغا منذ موسم 2013-2014 عندما كان لا يزال يورغن كلوب مدربًا للفريق الاصفر والاسود والذي قاده الى آخر لقبيه في الدوري عامي 2011 و2012.

عندما زار دورتموند كولن في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، كانت الفرصة متاحة أمامه للارتقاء الى الصدارة، ولكن رغم تقدمه باكرًا، سقط 2-3.

كانت هذه النتيجة في ذهن مدربه إدين ترزيتش الخميس عندما قال "لقد تم تحذيرنا بما فيه الكفاية" بشأن كولن.

يعاني كولن من فترة سيئة، لكنه يدرك أن نتيجة أخرى جيدة ضد منافس على اللقب قد تعيده إلى مساره الصحيح.

بعدما بدأ عام 2023 بخمس مباريات بدون هزيمة، بما فيها التعادل مع بايرن ميونيخ، خسر ثلاث من آخر أربع مباريات وتعادل في واحدة من دون تسجيل أي أهداف، مما أثار مخاوف من أن الفريق صاحب المركز الثاني عشر قد ينجر إلى معركة الهبوط.

لا بزال راهنًا على بُعد سبع نقاط من صاحب المركز السابع عشر.

قال باومغارت إن فريقه بالغ قليلاً خلال احتفالات الكرنفال الشهير في كولن في شباط/فبراير وهم يدفعون الثمن "لا أريد أن أسيء إلى أي شخص، لكن لدي الآن تجربتي مع الكرنفال. لم يكن ذلك جيدًا لنا. في المستقبل سأحاول القيام بالامور بطريقة مختلفة".

لاعب تحت المجهر: بافار

عكس الأداء المميز مؤخرًا للمدافع الدولي الفرنسي بنجمان بافار ما حدث مع ناديه.

تعثر بايرن بعد العطلة الشتوية لكنه استعاد الآن هيمنته محليًا وأوروبيًا بعد أن أقصى باريس سان جرمان الفرنسي من ثمن نهائي دوري الابطال (فوزان 1-0 و2-0).

بعد تسجيله هدفه الثاني في فوز بايرن 5-3 على أوغسبورغ - ثنائيته الاولى في كرة القدم الاحترافية - وقف بافار أمام المدرجات وأشار الى شارة الفريق على قميصه، وهو مشهد لم يكن من الممكن تصوره في كانون الثاني/يناير عندما انتشرت شائعات بأن الفائز بكأس العالم 2018 يريد الرحيل عن النادي البافاري.

وأكد بافار التزامه مطلع آذار/مارس، قائلا إن بايرن "يمكنه تحقيق أشياء عظيمة هذا الموسم" و"لن أغادر السفينة في منتصف الرحلة".

إحصاءات

6 - ألغيت ستة أهداف بداعي التسلل للسنغالي ساديو مانيه مهاجم بايرن هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى.

6 - فاز بايرن بست من آخر سبع مباريات ضد باير ليفركوزن، بما فيها نهائي كأس ألمانيا 2020.

© 2023 AFP