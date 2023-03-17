بطولة إنكلترا: كريستال بالاس يقيل مدربه الفرنسي باتريك فييرا

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لندن (أ ف ب) – أعلن نادي كريستال بالاس الانكليزي لكرة القدم الجمعة إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا بعد سلسلة من النتائج السيئة، قبل 11 مرحلة من نهاية الدوري الممتاز.

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جاء في بيان لصاحب المركز الثاني عشر "يؤكد نادي كريستال بالاس لكرة القدم أن باتريك فييرا قد ترك منصبه كمدرب للفريق الأول".

ونقل عن لسان رئيسه ستيف باريش "في النهاية، وضعتنا النتائج في الأشهر الأخيرة في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا أن التغيير ضروري لمنحنا أفضل فرصة للبقاء في الدوري الممتاز".

ولم يحقق بالاس أي فوز في الدوري هذا العام وتحديدًا في المباريات الـ11 الاخيرة، وقد مني بثلاث هزائم تواليًا، آخرها ضد برايتون 0-1 الاربعاء.

ويشهد هذا الموسم صراعًا محتدمًا للبقاء في دوري الاضواء، إذ تفصل خمس نقاط بين بالاس الثاني عشر وصاحب المركز الاخير.

وصل لاعب الوسط السابق، وأسطورة أرسنال المتوج معه بلقب الدوري ثلاث مرات، الى بالاس في صيف العام 2021 وأنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر على بعد 13 نقطة من منطقة الهبوط وبلغ نصف نهائي كأس إنكلترا قبل أن يخرج أمام تشلسي.

أما هذا الموسم، فودّع فريق الفرنسي المتوج بلقب مونديال 1998 من الدور الثالث أمام ساوثمبتون متذيل الدوري ويعود فوزه الاخير الى اليوم الاخير من العام الماضي على بورنموث.

© 2023 AFP