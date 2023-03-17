جائزة السعودية الكبرى: فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة الأولى

© جوزيبي كاكاتشي / اف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن خلال الجولة الاولى من التجارب الحرة لسباق جائزة السعودية الكبرى في الفورمولا واحد في 17 آذار/مارس 2023.

جدة (أ ف ب) – سجَّل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الأخيرين، أسرع توقيت في الجولة الأولى من التجارب الحرة لسباق جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، الجمعة على الحلبة الحضرية في مدينة جدة.

إعلان اقرأ المزيد

وكان فيرستابن السائق الوحيد الذي نجح في النزول تحت حاجز دقيقة و30 ثانية بتسجيله 1:29.617 دقيقة بعدما خاض 18 لفة متقدما على زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس الذي سجل 1:30.100 دقيقة (20 لفة).

وكان بيريس انطلق من المركز الأول للجائزة العام الماضي.

وتقدم ثنائي ريد بول الذي أحرز الثنائية في المرحلة الأولى في البحرين، على سائقي أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو ثالث المرحلة الأولى على حلبة الصخير، وزميله الكندي لانس سترول.

وكان المركزان الخامس والسادس من نصيب سائقي مرسيدس البريطانيين جورج راسل ولويس هاميلتون أمام سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس، فيما حل زميل الأخير شارل لوكلير من موناكو في المركز الحادي عشر.

وكان فيراري خيَّب الآمال في المرحلة الاولى في البحرين بتفريط ساينس في المركز الثالث في اللفات الاخيرة وإنهائه السباق رابعا، فيما اضطر لوكلير الى الانسحاب بسبب مشكلة ميكانيكية في اللفة الحادية والأربعين.

وسيدخل لوكلير سباق الاحد بعقوبة ارجاعه 10 مراكز لاستبداله مكوّن التحكم الإلكتروني في وحدة الطاقة مرتين.

وهنا نتائج الجولة الأولى من التجارب الحرة:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:29.617 (18 عدد اللفات)

2. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:30.100 (20)

3. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:30.315 (22)

4. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:30.577 (20)

5. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.771 (26)

6. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.787 (26)

7. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:30.924 (23)

8. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:30.949 (24)

9. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:31.030 (23)

10. يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:31.110 (25)

11. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:31.118 (26)

12. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:31.181 (22)

13. نيك دي فريس (هولندا/ألفاتاوري) 1:31.450 (29)

14. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:31.491 (24)

15. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:31.552 (22)

16. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:31.566 (23)

17. لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 1:31.922 (26)

18. فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:31.970 (25)

19. دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:31.986 (22)

20. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:32.149 (21)

./بدس/م م

© 2023 AFP