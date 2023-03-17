دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي-بايرن ميونيخ الأبرز في ربع النهائي

© فابريس كوفريني / ا ف ب

صورة من قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) في نيون، سويسرا 17 آذار/مارس 2023

نيون (سويسرا) (أ ف ب) – ستكون المواجهة بين مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني الأبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بحسب القرعة التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

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وستكون المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم التي أحرز لقبها بايرن 6 مرات آخرها عام 2020 فيما يبحث سيتي عن تتويجه الأول فيها.

لكنهما تواجها ثلاث مرات في دور المجموعات حيث تبادلا الفوز مواسم 2010-2011 (2-صفر لبايرن و2-صفر لسيتي) و2013-2014 (3-1 لبايرن و3-2 لسيتي) و2014-2015 (1-صفر لبايرن و3-2 لسيتي).

وستضع هذه المواجهة المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا في مواجهة الفريق الذي أشرف عليه من 2013 حتى 2016 وأحرز معه لقب الدوري الألماني ثلاث مرات والكأس المحلية مرتين والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وخلافاً للدور ثمن النهائي، كانت القرعة مفتوحة مع السماح بمواجهات بين أندية من نفس البلد وبين أندية كانت معاً في دور المجموعات، ما وضع ميلان الإيطالي بطل المسابقة سبع مرات في مواجهة مواطنه نابولي الذي فرض نفسه أحد أفضل الفرق في القارة العجوز هذا الموسم بتصدره الدوري المحلي بفارق 18 نقطة عن إنتر وبلوغه ربع نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وبعد تخلصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً 5-2 خارج الديار و1-صفر إياباً، يصطدم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بفريق إنكليزي آخر هو تشلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-2021 حين خرج الفريق اللندني منتصراً (1-1 و2-صفر) وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز النادي الملكي ذهاباً خارج أرضه 3-1 وتأهل الى نصف النهائي رغم خسارته إياباً في ملعبه 2-3.

وسيكون إنتر، آخر الفرق الإيطالية الفائزة باللقب عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا البرتغالي في إعادة لنهائي 1965 حين توج "نيراتسوري" بلقبه الثاني توالياً بفوزه 1-صفر.

وفي حال تجاوز إنتر وميلان ربع النهائي سيصطدمان ببعضهما في الدور نصف النهائي التي سحبت قرعته أيضاً.

- قرعة ربع النهائي:

ريال مدريد (إسبانيا) - تشلسي (إنكلترا)

إنتر (إيطاليا) - بنفيكا (البرتغال)

مانشستر سيتي (إنكلترا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

ميلان (إيطاليا) - نابولي (إيطاليا)

- نصف النهائي

ميلان (إيطاليا)/نابولي (إيطاليا) - إنتر (إيطاليا)/بنفيكا (البرتغال)

ريال مدريد (إسبانيا)/تشلسي (إنكلترا) - مانشستر سيتي (إنكلترا)/بايرن ميونيخ (ألمانيا)

* تقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 11 و12 نيسان/أبريل والإياب في 18 و19 منه، على أن يقام الدور نصف النهائي في 9 و10 أيار/مايو ذهاباً و16 و17 منه إياباً.

ويقام النهائي في العاشر من حزيران/يونيو على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول.

© 2023 AFP