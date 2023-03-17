رونالدو ضمن تشكيلة البرتغال لبداية تصفيات كأس أوروبا 2024

لشبونة (أ ف ب) – قرر الإسباني روبرتو مارتينيس الاعتماد على المخضرم كريستيانو رونالدو في تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب البرتغالي خلفاً لفرناندو سانتوش، وذلك بعدما ضم مهاجم النصر السعودي من أجل مواجهتي ليشتنشتاين ولوكسمبورغ في مستهل تصفيات كأس أوروبا 2024.

إعلان اقرأ المزيد

وقال مارتينيس الجمعة خلال إعلانه عن التشكيلة إن ابن الـ38 عاماً "مهم جداً للمنتخب"، مضيفاً "أنا لا أنظر الى العمر".

وتبدأ البرتغال مشوارها في منافسات المجموعة العاشرة الخميس المقبل ضد ليشتنشتاين في لشبونة، قبل السفر الى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.

ورأى مدرب بلجيكا السابق أن التشكيلة الأولى "مهمة لأنها نقطة البداية" نحو التأهل لكأس أوروبا المقررة صيف 2024 في ألمانيا.

ويحمل رونالدو الذي بدأت مسيرته الدولية في آب/أغسطس 2003 في مباراة ودية ضد كازاخستان، الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية (118)، ومن المرشح أن يعززه في حال شارك في المباراتين الأوليين لمنتخب بلاده في تصفيات البطولة التي أحرز لقبها عام 2016.

وتواجهت البرتغال مع ليشتنشتاين سبع مرات، ففازت في ست وتعادلت في الأخرى، مسجلة 35 هدفاً في مرمى منافستها مقابل ثلاثة في شباكها لكن رونالدو لم يسجل أياً من هذه الأهداف، خلافاً لسجله ضد لوكسمبورغ حيث سجل تسعة أهداف (أعلى عدد له ضد منتخب واحد) من أصل 59 لبلاده في 19 لقاء بينهما (فازت البرتغال في 17 منها وخسرت واحدة).

ومثَّل رونالدو البرتغال في كل بطولة دولية منذ كأس أوروبا 2004 وبات في مونديال قطر نهاية العام المنصرم أول لاعب يسجل في خمس نهائيات عالمية، لكن المغامرة انتهت بالدموع على يد المغرب الذي أقصى "سيليساو" أوروبا من ربع النهائي.

- التشكيلة:

للمرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنكليزي)، وروي باتريسيو (روما الإيطالي)

للدفاع: ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، نونو مينديش ودانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، روبن دياش (مانشستر سيتي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، ديوغو ليتي (يونيون برلين الألماني)، ورافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

للوسط: جواو بالينيا (فولهام الإنكليزي)، روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنكليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيش (وولفرهامبتون)، أوتافيو مونتيرو (بورتو) ، فيتينيا (باريس سان جرمان)

للهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، غونسالو راموس (بنفيكا)، جواو فيليكس (تشلسي الإنكليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنكليزي).

© 2023 AFP