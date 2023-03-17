سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29

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طائرة ميغ-29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال تحليقها فوق شرق أوكرانيا في الأول من كانون الثاني/يناير 2023

براتيسلافا (أ ف ب) – أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية الجمعة أن براتيسلافا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة طراز ميغ-29 سوفياتية الصنع، لتصبح سلوفاكيا ثاني دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ قرارًا من هذا النوع بعد بولندا.

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وقال إدوارد هيغر للصحافيين "سنرسل 13 من طائراتنا من طراز ميغ-29 لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن براتيسلافا سترسل أيضًا لكييف نظام الدفاع الجوي "كوب".

وطالبت أوكرانيا مرارًا بالحصول على مقاتلات من حلفائها الغربيين، خصوصًا طائرات "إف-16" حديثة أميركية الصنع.

وأضاف هيغر "خطواتنا منسّقة بالكامل مع بولندا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن حكومته "تقف من الجانب الصحيح للتاريخ".

من جهته، توعّد الكرملين الجمعة بأن المقاتلات التي سترسلها بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا "ستُدمَّر"، مشددًا على أن شحنات الأسلحة الغربية لكييف لن تغيّر أهداف روسيا العسكرية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لن يغيّر توفير هذه المعدات العسكرية - كما سبق أن قلنا - نتيجة العملية العسكرية الخاصة"، وهو المصطلح الرسمي الذي تستخدمه موسكو للإشارة إلى غزوها. وأضاف "ستُدمَّر كل هذه المعدات".

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أعلن الخميس أن بلاده ستسلم دفعة اولى من أربع مقاتلات من طراز ميغ-29 الى أوكرانيا "خلال الأيام المقبلة".

ولفت وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد إلى أن إرسال مقاتلات ميغ-29 من سلوفاكيا إلى كييف سيستغرق "بضعة أسابيع".

وستضمّ الشحنة السلوفاكية عشر مقاتلات 10 من طراز ميغ-29 جاهزة للعمل بالإضافة إلى ثلاث طائرات لم تُشغَّل منذ العام 2008.

© 2023 AFP