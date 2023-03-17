مئة قتيل في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ بداية 2023

فتى فلسطيني يقف لالتقاط صورة مع لعبة مسدس خلال مسيرة لإحياء الذكرى الأولى لمقتل نادر ريان البالغ من العمر 16 برصاص القوات الإسرائيلية، في مخيم بلاطة للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، في 17 آذار/مارس، 2023

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطيني الجمعة في الضفة الغربية المحتلة برصاص القوات الإسرائيلية التي قالت إن الشاب أشهر سكيناً، ليرتفع عدد القتلى في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى 100 منذ بداية عام 2023.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن يزن عمر جميل خصيب البالغ 23 عامًا قُتل "بعد أن فتحت قوات الاحتلال النار عليه عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة" قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "جنودا رصدوا شخصًا اشتبهوا في تصرفاته وطلبوا منه التعريف بنفسه فأشهر سكيناً واقترب من العسكريين الذين ردوا بإطلاق النار" و"حيّدوه".

وأضاف أن الحادث وقع قرب قرية بيتين الفلسطينية غير البعيدة عن البيرة. ولم يصب أي جندي بجروح.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.

منذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 86 فلسطينيًا (بمن فيهم مقاتلون ومدنيون بينهم قصّر)، و12 مدنياً إسرائيليًا (بينهم ثلاثة قصّر) وشرطي، بالإضافة إلى مواطنة أوكرانية بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية اسرائيلية وفلسطينية.

© 2023 AFP