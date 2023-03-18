إردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو بعد اجتماع في أنقرة في 17 آذار/مارس 2023

انقرة (أ ف ب) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت تمديد الاتفاقية التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، دون أن يحدّد مدّة التمديد.

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وقبل ساعات من انتهاء مدّة الاتفاقية عند منتصف ليل السبت الأحد، قال إردوغان في تصريحات بثها التلفزيون التركي "بعد محادثات مع الجانبَين، ضمنا تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن تنتهي في 19 آذار/مارس".

ومن جهته، رحّب وزير البنى التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف بالإعلان، مشيرًا إلى أن الاتفاق مُدّد لفترة 120 يومًا.

وكتب على تويتر "مُدّدت مبادرة حبوب البحر الأسود لفترة 120 يومًا. نشكر (الأمين العام للأمم المتحدة) أنطونيو غوتيريش والأمم المتحدة والرئيس رجب طيب إردوغان ووزير (الدفاع التركي) خلوصي آكار بالإضافة إلى جميع شركائنا، لالتزامهم بالاتفاق".

وحتى الساعة، لم تؤكد روسيا تمديد الاتفاقية.

من جهته، لم يحدّد إردوغان مدة التمديد. وسبق أن أعربت أنقرة عن رغبتها في أن يكون لمدة 120 يومًا، فيما كانت روسيا ترغب بالتمديد لفترة 60 يومًا فقط.

وأضاف "هذا الاتفاق ذات أهمية بالغة لإمدادات الغذاء العالمية. أشكر روسيا وأوكرانيا اللتين لم توفّرا أي جهود من أجل تمديد جديد، كما أشكر الأمين العام للأمم المتحدة".

تسبب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 في إغلاق سفن حربية للموانئ الأوكرانية المطلّة على البحر الأسود.

لكن في تموز/يوليو 2022، سمح اتفاق أُبرم بوساطة تركيا والأمم المتحدة، ووقعته موسكو وكييف، بمرور آمن لصادرات إمدادات الحبوب الضرورية. وتم تمديد الاتفاقية في تشرين/نوفمبر حتى 18 آذار/مارس.

© 2023 AFP