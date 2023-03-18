إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل (الجيش)

© محمد عابد / ا ف ب

منظر عام لمدينة غزة خلال يوم عاصف في القطاع في 31 كانون الثاني/يناير 2023

تل ابيب (أ ف ب) – أطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل السبت، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي بدون أن ذكر وقوع ضحايا.

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وبعد دوي صفارات الإنذار في كيبوتز ناحال عوز القريب من حدود قطاع غزة، أفاد بيان للجيش بأنّ "صاروخاً أُطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان أنّ الصاروخ "سقط في أرض خلاء" وأنّه لم يتمّ إطلاق أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية.

وقال شهود في غزة لوكالة فرانس برس إنّهم شاهدوا صاروخاً يُطلق من داخل القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

ولم تعلن أي من الفصائل المسلّحة في القطاع مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

© 2023 AFP