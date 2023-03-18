برلين وطوكيو تعتزمان تعزيز علاقاتهما في الأمن الاقتصادي والدفاع

© نيكولاس داتيش / ا ف ب

المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي في طوكيو في 18 آذار/مارس 2023

طوكيو (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والمستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي مشترك في طوكيو السبت تعزيز علاقات بلديهما في مجالات الأمن الاقتصادي والدفاع.

إعلان اقرأ المزيد

يزور شولتس اليابان للمرة الثانية في أقل من عام. ويرافقه ستة وزراء ووفد من مدراء الأعمال في ألمانيا، إذ ترغب برلين بتوسيع تبادلاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ما هو أبعد من الصين.

وتستضيف اليابان قمة مجموعة السبع في أيار/مايو في هيروشيما غرب البلاد.

وشدد كيشيدا وشولتس على حاجة بلديهما إلى زيادة تنويع مصادر الإمدادات التي شهدت اضطرابات على خلفية جائحة كوفيد-19، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح كيشيدا أنّ طوكيو وبرلين ترغبان بتعزيز "تأثيرهما في قطاعات استراتيجية مثل موارد التعدين وأشباه الموصلات والبطاريات، وتبادل أفضل الممارسات للتعامل مع المخاطر".

وأكد شولتس أنّ علاقات البلدين بلغت حالياً "مستويات جديدة"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

إلى ذلك أعلن وزيرا الدفاع الألماني والياباني في بيان مشترك السبت تعزيز تعاونهما عبر نشر المزيد من القوات الألمانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المستقبل وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

ويعتزم الوزيران إعداد "إطار قانوني" مستقبلي لتسهيل الأنشطة العسكرية المشتركة، وتكثيف التعاون الثنائي في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية.

© 2023 AFP