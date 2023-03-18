بطولة السعودية: رونالدو يسجل هدفه الاول على أرض النصر ويواصل مطاردة الاتحاد

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البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتفل بتسجيله هدف مع النصر ضد أبها في الدوري السعودي لكرة القدم على ملعب مرسول بارك في الرياض في 18 آذار/مارس 2023

الرياض (أ ف ب) – سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو أخيرًا هدفه الاول على ملعب فريقه النصر ليقوده للفوز 2-1 على أبها السبت ويُبقيه على مسافة النقطة من الاتحاد المتصدر الذي اكتسح مضيفه الفتح 5-1، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

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وتنازل النصر عن الصدارة في المرحلة الماضية عقب سقوطه أمام الاتحاد بالذات 1-0 ليرتقي إليها الاخير بفارق نقطة عن مطارده.

ورفع رونالدو (38 عامًا) رصيده الى 9 أهداف في الدوري منذ وصوله مطلع العام بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، ولكن كان هذا الاول له على ملعب ملعب مرسول بارك.

وحقق ذلك من ركلة حرة رائعة بعيدة المدى منخفضة الى يمين الحارس في الدقيقة 78، ممهدًا للفوز الذي خطفه البرازيلي أندرسون تاليسكا من ركلة جزاء متأخرة (86)، بعد أن تقدم أبها في الشوط الاول عبر عبدالفتاح آدم (26).

وأتت هذه المباراة بعد أربعة أيام من مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس الملك الثلاثاء وانتهت بفوز النصر 3-1، من دون تسجيل الـ"دون" القادم بصفقة خيالية إلى فريق العاصمة.

ورفع النصر رصيده الى 49 نقطة خلف الاتحاد بنقطة قبل تسع مراحل من نهاية الموسم.

وتعد الامتار الاخيرة بإثارة بين النصر الطامح للقب أول في الدوري منذ 2019 والاتحاد منذ 2009، وسط تربص أيضًا من الشباب الذي يتخلف عن المتصدر بست نقاط.

خماسية الاتحاد

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، سجل خماسية الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله (7 و50 من ركلة جزاء و90+8) واحمد شراحيلي (59) والبرازيلي إيغور كورنادو (90)، بينما سجل هدف الفتح المغربي مراد باتنا (41).

وبعد مرور ست دقائق على بداية الشوط الأول تمكن الاتحاد من التسجيل عندما ارتقى عبدالرزاق حمدالله لكرة عرضية ولعبها برأسه الى يمين الحارس السويدي رينيه جاكوب (7).

وكاد الفتح أن يعادل النتيجة لولا براعة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي تصدى لكرة فراس البريكان وأمسكها على دفعتين (20).

وانقذ جاكوب مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة مدالله العليان وحولها بصعوبة لركنية (27).

ومن هجمة منسقة أدرك الفتح التعادل عندما استقبل باتنا كرة عرضية صوبها قوية لامست قدم المدافع وتابعت طريقها داخل المرمى (41).

وفي الشوط الثاني تحصل الاتحاد على ركلة جزاء، نفذها حمدالله قوية الى يمين جاكوب (50)، قبل أن يعزز تقدمه عندما ارتقى شراحيلي لكرة عرضية ولعبها الى يمين جاكوب (59).

وفي الدقيقة الأخيرة أضاف الاتحاد هدفاً رابعاً عندما مرر الأنغولي هيلدر كوستا كرة لزميله البرازيلي إيغور كورنادو الذي لعبها قوية الى يسار جاكوب (90).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف الاتحاد هدفاً خامساً عندما كسر حمدالله مصيدة التسلل ولعب الكرة داخل المرمى.

وحقق الهلال الفوز على ضيقه الاتفاق 3-0 على ستاد الامير فيصل بن فهد بالرياض.

تقدم الهلال بهدف للنيجيري أوديون ايغالو بتسديدة قوية (15)، وأضاف محمد كنو الثاني من كرة مرتدة (34)، واختتم سالم الدوسري بكرة ساقطة فوق الحارس (90).

رفع الهلال رصيده الى 39 نقطة لكن من 19 مباراة مقابل 23 للاتفاق.

وفرط الرائد الذي تقدم بهدفين في الشوط الاول بانتصار هام واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما ضد ضيفه الشباب على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ورفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث.

© 2023 AFP