جائزة السعودية الكبرى: بيريس أول المنطلقين وفيرستابن من المركز 15 بعد مشكلة في المحرك

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المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول خلال التجارب الرسمية لجائزة السعودية الكبرى في بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة كورنيش جدة في 18 آذار/مارس 2023

جدة (أ ف ب) – سينطلق المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول من المركز الاول في جائزة السعودية الكبرى الاحد، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد أن تصدر السبت التصفيات المؤهلة على حلبة كورنيش جدة التي خرج منها زميله بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين من جولتها الثانية بعد مشكلة في المحرك وسينطلق من المركز الخامس عشر.

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وحلّ شارل لوكلير من موناكو في المركز الثاني لكن سائق فيراري سينطلق من المركز الثاني عشر بعد أن عوقب الاربعاء بإرجاعه عشرة مراكز على خط الانطلاق، بعدما اضطر إلى استبدال مكوّن التحكم الإلكتروني في وحدة الطاقة للمرة الثالثة هذا الموسم متخطيًا العدد المسموح به.

وسينطلق بالتالي الإسباني فرناندو ألونسو ثانيًا الاحد عقب حلول سائق أستون مارتن ثالثًا السبت والبريطاني جورج راسل سائق مرسيدس ثالثًا بعد أن حل رابعًا في التصفيات.

وهذه المرة الثانية تواليًا التي ينطلق فيها بيريس من المركز الاول في جدة وسيأمل هذه المرة أن يفوز بالسباق بعد أن كان من نصيب فيرستابن العام الماضي.

وتصدر الهولندي حامل اللقب في الموسمين الاخيرين جميع التجارب الجمعة والسبت لكنه عانى فجأة من مشكلة في المحرك في الجولة الثانية من التجارب الرسمية وخرج منها.

وقال السائق الذي أحرز المركز الاول في السباق الافتتاحي في البحرين "لدي مشكلة"، مضيفًا "ليس هناك سرعة".

وسينطلق الإسباني كارلوس ساينس (فيراري) من المركز الرابع بعد أن حل خامسًا والكندي لانس سترول (أستون مارتن) من الخامس والفرنسي إستيبان أوكون (ألبين) من السادس.

واكتفى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات بالمركز الثامن لينطلق من المركز السابع.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية لسباق جائزة السعودية الكبرى:

1. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:28.265

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:28.420

3. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:28.730

4. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:28.872

5. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:28.931

6. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:28.945

7. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:29.078

8. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.223

9. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:29.243

10. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:29.357

© 2023 AFP