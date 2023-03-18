رالي المكسيك: الفنلندي لابي يتصدر اليوم الثاني أمام أوجييه

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باريس (أ ف ب) – تصدّر الفنلندي إيسابيكا لابي اليوم الثاني من رالي المكسيك الدولي بعد مراحل الجمعة الخاصة التي شهدت تعرض متصدر ترتيب بطولة العالم الاستوني أوت تاناك لمشكلات على الجبال المرتفعة والوعرة.

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وبعد تصدره مساء اثر حصده لقب أول مرحلتين خاصتين، تراجع تاناك في مرحلة الجمعة الأولى المعروفة تحت اسم "إل تشوكولاتي".

قال سائق فريق أم-سبورت فورد على المسار "توربو": "هناك توربو في السيارة لكنه توفي للتو".

وفيما تراجع تاناك، بطل رالي السويد الأخير، إلى المركز الثامن عشر في الترتيب العام، بفارق أكثر من 14 دقيقة عن المركز الأول، تصدّر سائق هيونداي لابي.

وحلّ بطل العالم ثماني مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه على متن تويوتا والمتوج بالرالي ست مرات وبالمرحلة الخاصة الافتتاحية لهذا الموسم في مونتي كارلو، في المركز الثاني بفارق 5.3 ثوان عن لابي.

قال لابي البالغ 32 عاماً والذي حل ثامناً وسابعاً في أول جولتين "فاز سيب بالرالي أكثر من مرة، ويمكننا اللحاق بايقاعه، لذا أنا سعيد للغاية".

تابع لابي للموقع الرسمي للبطولة "أنا متفاجئ قليلاً، لكن فلنقارب الأمر كما هو. كان ربما ا أحد افضل الأيام في مسيرتي".

وحلّ الويلزي ألفين إيفانز (تويوتا) في المركز الثالث بفارق نصف دقيقة عن لابي.

أما بطل العالم الفلنلندي كالي روفانبيرا الذي يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن تاناك في صدارة ترتيب البطولة (41-38)، فانهى اليوم الثاني بفي المركز الخامس بعد معاناته من مشكلات ميكانيكية، اثر انزلاق كبير في نهاية المرحلة الخاصة الافتتاحية من النهار.

ويتألف رالي المكسيك، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للراليات لهذا الموسم من اصل 13، من 23 مرحلة خاصة بمسافة اجمالية تبلغ 320 كيلومتراً.

© 2023 AFP