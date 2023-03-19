أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بغداد لمناقشة ملفات أمنية واقتصادية

© - / مكتب رئيس الوزراء العراقي/ا ف ب

صورة موزعة من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تظهره إلى جانب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد بتاريخ 19 آذار/مارس 2023

بغداد (أ ف ب) – وقّع العراق وإيران الأحد "محضراً أمنياً" يهدف إلى "التنسيق في حماية الحدود المشتركة" بين البلدين، بحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية، خلال زيارة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد.

إعلان اقرأ المزيد

ووقّع شمخاني مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي "محضراً أمنياً مشتركاً" يتضمن "التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة"، وفق البيان.

وتأتي زيارة المسؤول الإيراني تزامناً مع الذكرى العشرين للغزو الأميركي للعراق. وتتمتع بغداد وإيران حاليا بعلاقات وثيقة، وتدعم حكومة محمد شياع السوداني الحالية غالبية برلمانية مقرّبة من إيران.

لكن بعض الدول الغربية تحذّر من نفوذ متزايد لإيران في العراق، لا سيما وأن إيران تعتبر الولايات المتحدة عدوها اللدود منذ الثورة الاسلامية في العام 1979.

وبحسب وكالة ارنا الإيرانية الرسمية، ناقش شمخاني الأحد "الأنشطة المهددة للأمن والعدوانية التي تقوم بها عناصر معادية للثورة وإرهابية في منطقة (إقليم كردستان العراق) وشمال العراق". وأكّد أن الاتفاق الذي وقّع الأحد "يمكن أن يضع حدّاً نهائياً وجذرياً للأنشطة العدوانية التي تقوم بها تلك الجماعات".

وتعرّضت الجماعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في شمال العراق لقصف إيراني أواخر العام 2022 حيث اتهمتها إيران باختراق أراضيها والتحريض على تظاهرات والقيام بهجمات.

حينها تعهد العراق بإعادة نشر حرس الحدود على حدوده مع إيران من أجل الحدّ من التوتر.

وكانت إيران تشهد في ذلك الوقت موجة تظاهرات انطلقت بعد وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في أيلول/سبتمبر، بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

كان العراق كذلك واحداً من الوسطاء في المحادثات بين إيران والسعودية اللتين قطعتا علاقتهما الدبلوماسية في العام 2016، قبل الإعلان عن إعادتها في 10 آذار/مارس، في تقارب كان علي شمخاني أحد مهندسيه من الجانب الإيراني.

ورافق شمخاني في زيارته إلى بغداد محافظ البنك المركزي الإيراني ونائب وزير الاقتصاد، وفق ارنا.

ويعدّ العراق وإيران شريكبن اقتصاديبن هامبن لا سيما في مجال الطاقة حيث يعتمد العراق على إيران لتزويده بالغاز والكهرباء.

© 2023 AFP