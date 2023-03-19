إصابة إسرائيليين إثر إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة وسط مباحثات يمصر لل"تهدئة"

© جعفر اشتية / ا ف ب

جندي إسرائيلي يتخذ موقعه في بلدة حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم إطلاق نار أدى إلى إصابة شخصين أحدهما جروحه خطيرة في 19 آذار/مارس 2023

حوارة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أصيب إسرائيلي الأحد بجروح خطيرة في هجوم بإطلاق النار وقع في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت خدمة إسعاف إسرائيلية لوكالة فرانس برس، فيما تجري محادثات إسرائيلية فلسطينية في مصر سعيا لـ"استعادة الهدوء" بين الطرفين.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "إرهابيا فتح النار في اتجاه مركبة إسرائيلية وأصاب مدنيين إثنين عند مفترق عينابوس قرب بلدة حوارة".

وأشار بيان الجيش إلى أن "جنودا وأحد الجريحين ردوا بالذخيرة الحية في اتجاه الإرهابي وأصابوه".

وفي بيان لاحق أكد الجيش "اعتقال الإرهابي وهو جريح ومصادرة السلاح الذي استخدمه في تنفيذ العملية ... وتسليمه لقوات الأمن لمزيد من الاستجواب".

وقال المسعف في خدمة نجمة داوود الحمراء تومر فين إنهم تعاملوا مع شخص مصاب "في حالة خطيرة لديه جروح في الجزء العلوي من جسده".

وأكد فين أن الشخص الثاني "في حالة ذعر".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه "يصلي من أجل البطل الجريح الذي أصيب في هجوم حوارة والذي كان قادرا على تحييد المنفذ".

وأضاف نتانياهو الذي يترأس حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية "أكرر، سيدفع الثمن كل من يحاول إيذاء مواطني إسرائيل".

وشهدت بلدة حوارة أيضا قبل ثلاثة أسابيع تقريبا مقتل إسرائيليين إثنين برصاص مهاجم فلسطيني، أعقبته أعمال عنف بين المستوطنين وسكان البلدة.

منذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 100 قتيل في صفوف الجانبين.

وقضى 86 فلسطينيًا (بمن فيهم مقاتلون ومدنيون بينهم قصّر)، و13 مدنياً إسرائيليًا (بينهم ثلاثة قصّر) وشرطي، بالإضافة إلى مواطنة أوكرانية بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية اسرائيلية وفلسطينية.

والخميس قتل أربعة فلسطينيين بنيران اسرائيلية في جنين بالصفة الغربية، والسبت أطلق صاروخ جديد من قطاع غزة وسقط في إسرائيل من دون أن يوقع ضحايا، بحسب الجيش الإسرائيلي.

محادثات شرم الشيخ

ولم تتبن أي من حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين الأحد الهجوم لكنهما قالتا في بيانين منفصلين على أنه "رد طبيعي على جرائم الاحتلال".

وتستقبل مصر الأحد ممثلين عن الفلسطينيين والإسرائيليين في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر لمناقشة إعادة الهدوء بعد دوامة من العنف الدامي المتواصل منذ العام الماضي في الضفة الغربية، لكن حركة حماس التي تتولى السلطة في غزة استبقت المحادثات بالإعلان أن خيارها هو "تصعيد المقاومة".

ويشارك مسؤولون أميركيون وأردنيون في هذه المحادثات من أجل "السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات" التي تستهدف "دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، كما أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

وتابعت أن المحادثات تهدف إلى "العمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة".

ودائما ما يتم الاستعانة بمصر للعمل على تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وترفض معظم الفصائل الفلسطينية مباحثات شرم الشيخ، بينما تشارك منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم عدة حركات وتنظيمات ليس من بينها حماس، في المحادثات مع اسرائيل.

وفي بيان مشترك اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن اللقاء "مخطط خطير للإجهاز على الوحدة الميدانية التي جسدها مقاتلو شعبنا على طول خطوط الاشتباك والمواجهة مع العدو الصهيوني، والعودة لمربعات الصراعات الداخلية ..ويحرف المسار الوطني عن مواجهة الاحتلال والاقتحامات للمسجد الأقصى".

وكانت مدينة العقبة الأردنية استضافت أواخر شباط/فبراير المنصرم محادثات لـ "خفض التصعيد بين الجانبين".

وتزامنت تلك المحادثات أيضا مع هجوم بإطلاق النار نفذه فلسطيني وأدى إلى مقتل إسرائيليين إثنين.

على الإثر، هاجم عشرات المستوطنين بلدة حوارة وأحرقوا عددا من المنازل وعشرات المركبات.

حينها، دعا وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموطريتش عبر حسابه على تويتر إلى "محو" البلدة، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد تعرض منشوره لإدانة دولية واسعة.

ويقطن في الضفة الغربية نحو 2,9 مليون فلسطيني ونحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات وافقت عليها الدولة وتعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

© 2023 AFP