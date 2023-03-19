بدء التصويت في كازاخستان في انتخابات تشريعية تبدو أكثر انفتاحاً

في أحد مراكز الاقتراع في ألماتي في كازاخستان، في 19 آذار/مارس 2023

استانا (كازاخستان) (أ ف ب) – بدأ الناخبون التصويت في كازاخستان الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة قد تشهد وصول أعضاء مستقلّين إلى البرلمان، في علامة على الانفتاح الديموقراطي الخجول على الرغم من الردود الاستبدادية المستمرّة في أكبر دولة في آسيا الوسطى.

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وفتحت صناديق الاقتراع عند الساحة السابعة صباحاً (الواحدة بتوقيت غرينتش)، ولدى 12 مليون ناخباً حتّى الساعة الثامنة مساءً ليدلوا بأصواتهم. وأدلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف بصوته في وقت مبكر، عند حوالى الساعة الثامنة صباحاً.

ومن المستجدّات في هذه الانتخابات، أنّه يمكن لمرشّحين غير منتمين إلى أحزاب تقديم ترشّيحهم، في سابقة منذ العام 2004. كما تمّ تخصيص حصّة 30 في المئة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد أنعشت هذه التغييرات إلى حدّ ما المشهد السياسي في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة المتاخمة لروسيا والصين، والتي شهدت أحداث شغب دامية في كانون الثاني/يناير 2022.

وخلال الانتخابات التشريعية السابقة، كانت ثلاثة أحزاب فقط ممثّلة في البرلمان. وكلّ هذه الأحزاب كانت تدعم توكاييف الذي أعيد انتخابه بسهولة في تشرين الثاني/نوفمبر بحصوله على 80 في المئة من الأصوات في انتخابات لم تشهد منافسة حقيقية.

وتجري هذه الانتخابات التي تشمل أيضاً المجالس المحلية، في أعقاب الإصلاح الدستوري في العام 2022 بقيادة توكاييف، الموجود في السلطة منذ العام 2019.

© 2023 AFP