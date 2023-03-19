بطولة ألمانيا: أونيون برلين يستعيد نغمة الانتصارات والمركز الثالث

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لاعب وسط أونيون برلين راني خضيرة يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى أينتراخت فرانكفورت (2-صفر) في الدوري الالماني في 19 آذار/مارس 2023.

برلين (أ ف ب) – استعاد أونيون برلين نغمة الانتصارات والمركز الثالث عندما تغلب على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-صفر الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

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ويدين أونيون برلين بفوزه إلى لاعب وسطه التونسي الأصل راني خضيرة، شقيق الدولي الألماني سامي خضيرة، وكيفين بيهرنز اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 53 و75.

وهو الهدف السابع فقط لراني خضيرة في 194 مباراة له في البوندسليغا.

وهو الفوز الأول لأونيون برلين بعد ثلاثة تعادلات وخسارة، والرابع عشر هذا الموسم فاستعاد المركز الثالث من لايبزيغ بعدما رفع رصيده الى 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام الأخير الذي خسر أمام مضيفه بوخوم صفر-1 السبت.

في المقابل، مُني فرانكفورت بخسارته الثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز إضافة إلى خسارتيه أمام نابولي الإيطالي في ذهاب وإياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز السادس.

ويلعب لاحقاً باير ليفركوزن مع بايرن ميونيخ، وماينتس مع فرايبورغ.

© 2023 AFP