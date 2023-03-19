بطولة إيطاليا: أوسيمهن وكفاراتسخيليا يقربان نابولي أكثر من اللقب وسمبدوريا يحسم مواجهة القاع

مهاجم نابولي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن لحظة هزه شباك تورينو (4-صفر) في تورينو في الدوري الايطالي في 19 آذار/مارس 2023.

روما (أ ف ب) – واصل النجمان النيجيري فيكتور أوسيمهن ولاعب الوسط الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا تألقهما اللافت هذا الموسم وقرَّبا فريقهما نابولي كثيراً من تحقيق حلمه بإحراز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1990 عندما ساهما في فوزه الساحق على حساب مضيفه تورينو برباعية نظيفة الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وسجل أوسيمهن ثنائية في الدقيقتين التاسعة و51 رافعاً رصيده الى 21 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين، وسجل كفاراتسخيليا الهدف الثاني (35 من ركلة جزاء) رافعاً غلته الى 12 هدفاً في موسمه الأول في "سيري أ" و14 في جميع المسابقات، فيما اختتم البديل الفرنسي تانغي ندومبيلي المهرجان بالهدف الرابع اثر تمريرة حاسمة من كفاراتسخيليا (68).

وحقق نابولي، المنتشي ببلوغه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الأربعاء الماضي، فوزه الثاني تواليا والـ23 هذا الموسم، معززا موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة ومبتعدا بفارق 21 نقطة مؤقتا عن أقرب مطارديه إنتر ميلان الذي يستضيف يوفنتوس لاحقا في قمة المرحلة.

وسيدخل نابولي قمته المقبلة في الدوري في الثاني من نيسان/أبريل المقبل ضد ضيفه ميلان حامل لقب الموسم الماضي في أفضل الحالات، علما أنهما سيلتقيان مرتين بعد ذلك في 12 و18 من الشهر ذاته في ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال.

رسم ابتسامة على وجوه جماهير نابولي

وكانت المباراة الاولى التي يخوضها الفريق الجنوبي خارج قواعده بحضور جماهيره منذ شهرين بسبب فرض السلطات الإيطالية حظراً على حضور مشجعي فريقَي نابولي وروما للمباريات خارج ملعبيهما بعد مشاجرة بين أنصار الألتراس من كلا الفريقين تسببت في حدوث فوضى على طريق سريع رئيسي في شمال البلاد بعد أن التقوا في محطة خدمة "باديا آل بينو" في توسكانا في طريقهم إلى المباراتين ضد سمبدوريا وميلان مطلع كانون الثاني/يناير الماضي.

ووجه أوسيمهن الشكر الى الآلاف من جماهير نابولي الذين سافروا إلى تورينو لتشجيع الفريق، وقال في تصريح لشبكة "دازون" للبث التدفقي "لقد فوجئنا برؤية الكثير منهم، وكان دعمهم مهمًا".

وأضاف "إنهم يأملون (في التتويج باللقب). إنهم يؤمنون بذلك منذ سنوات وكان دعمهم جيدا جدا. لا أحد يستحق ذلك أكثر من جماهير نابولي... أنا سعيد حقًا برسم ابتسامة على وجوههم".

وبكّر نابولي بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة التاسعة بضربة رأسية لمهاجمه أوسيمهن اثر تلقيه كرة من البولندي بيوتر جيلينسكي.

وأضاف كفاراتسخيليا الهدف الثاني من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه اثر عرقلته داخل المنطقة من المدافع البولندي كارول لينيتي، وانبرى لها بنجاح (35).

وعزز أوسيمهن تقدم الفريق الجنوبي مطلع الشوط الثاني بتسجيله هدفه الشخصي الثاني بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية للمدافع الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا (51)، قبل أن يختم ندومبيلي، بديل جيلينسكي، المهرجان بالهدف الرابع اثر تمريرة من كفاراتسخيليا تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (68).

وتابع فيورنتينا صحوته وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه ليتشي بهدف وحيد سجله مدافع الأخير أنتونينو غالو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27.

ورفع فيورنتينا رصيده الى 37 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الاهداف خلف بولونيا المتعادل مع مضيفه ساليرنيتانا 2-2 السبت، وتورينو، فيما بقي ليتشي خامساً عشر برصيد 27 نقطة بخسارته الرابعة تواليا والثانية عشرة هذا الموسم.

وحسم سمبدوريا مواجهة القاع مع ضيفه هيلاس فيرونا وحقق فوزه الأول منذ أوائل العام الجديد، وجاء بنتيجة 3-1.

ودخل سمبدوريا اللقاء على خلفية 10 مباريات متتالية في الدوري من دون انتصار في سلسلة تخللها أيضاً خروجه من ثمن نهائي الكأس على يد فيورنتينا (صفر-1)، لكنه نجح أخيراً في العودة الى سكة الانتصارات وتحقيق فوزه الأول منذ تغلبه على مضيفه ساسوولو 2-1 في الرابع من كانون الثاني/يناير.

ويدين "سامب" بانتصاره الثالث فقط الى مانولو غابياديني الذي سجل ثنائية (24 و35) وأضاف اليساندرو زانولي الثالث (8+90)، فيما كان هدف فيرونا الوحيد من نصيب دافيدي فاراوني (88).

ورفع سمبدوريا رصيده الى 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق نقطتين أمام كريمونيزي المتعادل السبت مع مونتسا 1-1، وأربع خلف فيرونا الثامن عشر الذي مني بهزيمته الثانية والعشرين لهذا الموسم.

ويقام لاحقاً أيضا دربي العاصمة بين لاتسيو وروما.

© 2023 AFP