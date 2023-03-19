بطولة فرنسا: رين يطيح بسان جرمان في بارك دي برانس ويسدي خدمة لمرسيليا

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لاعبو رين يحتفلون بهز شباك باريس سان جرمان (2-صفر) في الدوري الفرنسي في 19 آذار/مارس 2023.

باريس (أ ف ب) – أطاح رين بمضيفه باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب عندما تغلب عليه بثنائية نظيفة الأحد على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وسجل الكاميروني كارل توكو-إيكامبي (45) وأرنو كاليمويندو (48) الهدفين.

ونجح رين في التغلب على باريس سان جرمان ذهابا وإيابا هذا الموسم مكررا انجاز موناكو موسم 2020-2021 ونانسي موسم 2011-2012.

كما ألحق رين الخسارة الأولى بباريس سان جرمان على ملعب بارك دي برانس منذ سنتين وتحديدا منذ سقوطه أمام ليل عام 2021.

وأسدى رين خدمة إلى مرسيليا الثالث والذي بات بإمكانه تقليص الفارق إلى سبع نقاط عن الفريق الباريسي في حال فوزه على مضيفه رينس لاحقاً.

وقدّم باريس سان جرمان الذي غاب عنه قطبا الدفاع قائده البرازيلي ماركينيوس والاسباني سيرخيو راموس بسبب الاصابة، أداء مخيباً ووجد نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي قوبل بصافرات الاستهجان لدى اعلان اسمه في بداية المباراة، الامرين لاختراق دفاع رين المنظم.

بدوره واجه النجم الدولي كيليان مبابي صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الضيوف أمام تألق لافت لحارس المرمى المخضرم ستيف مانداندا. ورغم ذلك ذهب مبابي لتحية الجماهير في نهاية المباراة خلافا للبرغوث الارجنتيني الذي دخل غرفة الملابس مباشرة بعد الفارة النهائية.

وتلقى رين ضربة موجعة مبكرة باصابة مدافعه أدريان تروفير في الدقيقة الخامسة فترك مكانه للنروجي بيرغر ميلينغ.

ونجح توكو-إيكامبي المعار من ليون في منح التقدم الى رين في الدقيقة 45 عندما تلقى كرة خلف الدفاع على حافة المنطقة من بنجامان بوريغو فهيأها لنفسه وتوغل داخلها قبل أن يسددها قوية على يمين الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وفي الوقت الذي دخل فيه باريس سان جرمان الشوط الثاني بحثا عن التعادل، صدمه رين بالهدف الثاني عبر كاليمويندو اثر تمريرة من تشيموانيا أوغوتشوكوو (48).

وكاد توكو-ايكامبي يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الايسر البعيد، ثم انفرد دجيد سبينس بالحارس دوناروما داخل المنطقة لكن المدافع الشادايل بيتشيابو ابعد الكرة في توقيت مناسب (74).

وسدد ميسي كرة قوية ابعدها الحارس (73).

ومرر توكو-اتيكامبي كرة على طبق من ذهب الى البديل المالي هاماري تراوريه داخل المنطقة فسددها الاخير برعونة فوق العارضة (79).

وتابع ستيف مانداندا تألقه بإبعاده تسديدة قوية للإيطالي ماركو فيراتي من خارج المنطقة الى ركنية لم تثمر (84).

موناكو يستعيد نغمة الانتصارات

عاد موناكو الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لأربع مباريات متتالية، وذلك بفوزه على مضيفه أجاكسيو 2-صفر.

ودخل نادي الإمارة اللقاء باحثاً عن استعادة التوازن الذي فقده منذ خروجه من الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي "يوروبا ليغ" بخسارته إياباً أمام باير ليفركوزن الألماني في 23 شباط/آذار.

وأتبع موناكو خروجه الذي تحقق بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بخسارته 2-3 وهي نفس نتيجة فوزه ذهاباً خارج ملعبه، بخسارتين أمام نيس (صفر-3) ورينس (صفر-1) على أرضه أيضاً وتعادل تروا (2-2).

وعاد الأحد ليجدد الموعد مع الانتصارات بفضل هدافه وسام بن يدر الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 28، رافعاً رصيده الى 17 هدفاً في الدوري هذا الموسم، قبل أن يضيف السنغالي كريبان دياتا الثاني في الدقيقة 84 من اللقاء الذي أكمله أجاكسيو بعشرة لاعبين بعد طرد البوركيني سيريل بايالا (53).

ورفع موناكو رصيده الى 54 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن مرسيليا صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والباحث عن استعادة الوصافة من لنس المتقدم عليه بفارق نقطة بعد فوزه السبت على أنجيه (3-صفر).

أما أجاكسيو، فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وواصل مونبلييه صحوته بفوز ثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه كليرمون فيران 2-1.

وكان كليرمون فيران البادئ بالتسجيل عبر التوسني سيف الدين خاوي في الدقيقة 32، ورد مونبلييه بثنائية لإيلي واهي في الشوط الثاني في الدقيقتين 61 و72.

وطُرد لاعب وسط مونبلييه جوردان فيري في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع لتلقيه الانذار الثاني.

وارتقى مونبلييه الى المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة مقابل 34 لكليرمون فيران الذي تراجع الى المركز الثالث عشر.

وتنفس ستراسبورغ الصعداء بفوزه على ضيفه أوكسير بهدفين نظيفين سجلهما جيرزينو نيامسي (5) والسنغالي حبيب ديالو (86).

وأهدر ديالو ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وفض ستراسبورغ شراكة المركز الخامس عشر مع أوكسير بعدما رفع رصيده الى 26 نقطة مقابل 23 نقطة للخاسر الذي تراجع الى المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة خلف بريست العائد بتعادل ثمين من أرض مضيفه تروا بهدفين لبيار لي-ميلو (30) ورومان دل كاستيلو (74 من ركلة جزاء) مقابل هدفين لرينو ريبار (34) والبرتغالي روني لوبيش (38).

وتعادل أيضا نيس مع لوريان بهدف لغايتان لابورد (77) مقابل هدف لعبدول بامو مييتيه (30).

وطُرد مدافع لوريان البرازيلي إيغور سيلفا مباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بسبب تدخل قوي علما أنه تلقى بطاقة صفراء قبلها بثلاث دقائق.

ورفع كل من الفريقين رصيده الى 44 نقطة في المركز السابع مع افضلية لنيس بفارق الاهداف.

© 2023 AFP