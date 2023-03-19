جائزة السعودية الكبرى: بيريس يحرز المركز الاول أمام فيرستابن

سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس يحتفل بفوزه بسباق جائزة السعودية الكبرى في الفورمولا واحد في جدة في 19 آذار/مارس 2023.

جدة (أ ف ب) – أحرز سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الأحد المركز الأول في جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة جدة، متقدماً على زميله في الفريق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن المنطلق من المركز الخامس عشر.

إعلان اقرأ المزيد

وحقق بيريس، المنطلق من المركز الأول، انتصاره الخامس في الفئة الأولى، علماً انه حقق باكورة انتصاراته مع فريق رايسينغ بوينت على حلبة الصخير البحرينية عام 2020.

وتقدم سائقا ريد بول على سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو في صعوده المئة إلى منصة التتويج في البطولة العالمية، إلا أن الأخير خسر مركزه وتراجع للمرتبة الرابعة خلف سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل بسبب عقوبة اضافة 6 ثوانٍ إلى توقيته لعدم تنفيذه بشكل قانوني العقوبة الاولى التي حصل عليها (5 ثوانٍ).

وأنهى بيريس 50 لفة متقدماً بفارق 5.355 ثوانٍ عن بطل العالم مرتين الذي احتفظ بصدارة الترتيب العام بفارق نقطة حصل عليها بعدما حقق أسرع توقيت في السباق في اللفة الأخيرة (44 مقابل 43)، علماً أن السائقين تبادلا الأدوار في باكورة المراحل في البحرين مع فوز الهولندي أمام زميله.

واضطر فيرستابن للانطلاق من المركز 15 بسبب تعرضه لمشكلة مع عمود نقل الحركة ما دفعه للانسحاب من الفترة الثانية للتجارب التأهيلية السبت.

فور الانطلاقة، تجاوز ألونسو سائق ريد بول بيريس، غير ان الاسباني نال عقوبة 5 ثوانٍ بسبب تموضعه غير القانوني عند خط الانطلاق.

واستعاد بيريس صدارة السباق بعدما نجح في تجاوز الماتادور الاسباني في اللفة الرابعة، فيما بدأ فيرستابن صعوده الصاروخي ليحتل المركز الرابع في اللفة 17 خلف سائق مرسيدس راسل.

وتم اشهار الاعلام الصفراء ودخول سيارة الامان في اللفة 20 جراء توقف سيارة الكندي لانس سترول (أستون مارتن).

وتابع "ماد ماكس" استعراضه مع عودة المنافسات، فتجاوز راسل للمركز الثالث وكرر الامر ذاته مع ألونسو ليتأخر بفارق 5.7 ثوانٍ عن زميله بيريس في الصدارة في اللفة 25.

بدوره، لم يستكن بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون الذي زود سيارته مرسيدس باطارات متوسطة، فتقدم للمركز الخامس بعدما تجاوز سائق فيراري الاسباني كارلوس ساينس في اللفة 22.

وتبادل سائقا ريد بول تسجيل أسرع اللفات في تأكيد على أن الحظيرة النمسوية تحلّق بمفردها هذا الموسم، وانزعج سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو من البقاء خلف زميله ساينس في اللفة 34.

وأبدى فيرستابن في اللفة 38 خشيته من مشكلة مع عمود ناقل الحركة الذي سبق أن وقع ضحيته خلال فترة التجارب التأهيلية السبت، غير أن مهندسه الخاص بدد مخاوفه قائلاً له بأن الامور تسير على ما يرام.

من جهته، حذّر بيريس فريقه من مكابح سيارته في اللفة 42، إلا انه تابع احكام قبضته على المركز الاوّل قبل 5 لفات من النهاية في حين لم يقف عامل تآكل اطارات سيارة زميله الهولندي من انتزاع نقطة اسرع لفة في السباق بعدما قام بمناورة ذكية حيث حافظ عليها حتى اللفة الأخيرة موجهاً ضربة حاسمة للبقاء في صدارة الترتيب العام.

وأكمل العشرة الأوائل، هاميلتون وساينس ولوكلير وسائقا ألبين الفرنسيان إستيبان أوكون بيار غاسلي (ألبين) والدنماركي كيفن ماغنوسن (هاس).

© 2023 AFP