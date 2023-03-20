إطلاق سراح الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا المختطف في مالي منذ عام 2021 (ا ف ب)

نيامى (أ ف ب) – بعد نحو عامين من اختطافه من جانب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي، وصل الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا إلى مطار نيامي الاثنين، إلى جانب العامل في المجال الإنساني الأميركي جيفري وودكي الذي اختُطف في 2016 في النيجر، وفق ما ذكر مراسل وكالة فرانس برس..

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وعند نزوله من الطائرة، قال دوبوا "أشعر بالتعب لكنني بخير" وبدا مبتسمًا ومتأثراً، وكان يرتدي قميصًا أبيض وبنطالًا بيج اللون.

واضاف أمام العديد من الصحافيين "إنه لأمر عظيم بالنسبة لي أن أكون هنا، وأن أكون طليقاً، أريد أن أشيد بالنيجر لمهارتها في هذه المهمة الدقيقة وأن اشكر فرنسا وجميع من سمحوا لي بالتواجد هنا اليوم".

وقال وزير الداخلية النيجيري حمادو سولي الاثنين في المطار "استعادت السلطات النيجيرية الرهينتين سالمين قبل تسليمهما للسلطات الفرنسية والأميركية".

ورحبت منظمة مراسلون بلا حدود بالافراج عن الصحافي وقالت انه شكل "ارتياحًا كبيرًا" بعد 711 يومًا قضاها مختطفاً في مالي، وهي الفترة "الأطول بالنسبة لصحافي فرنسي محتجز كرهينة منذ الحرب اللبنانية".

وفي رده على سؤال لوكالة فرانس برس، أجاب الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار "تلقينا أخبارًا مطمئنة في مناسبات عدة خلال الأشهر الأخيرة، لكن طول مدة خطفه أثار قلقنا".

كما أُفرج عن العامل في المجال الإنساني الأميركي جيفري وودكي الذي اختُطف في تشرين الأول/أكتوبر 2016 في النيجر. وظهر متكئًا على عصا إلى جانب دوبوا.

أبدى البيت الأبيض الاثنين "ارتياحا" لإطلاق سراح وودكي، وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان عبر تويتر "أنا ممتن ومرتاح للإفراج عن الرهينة الأميركي جيف وودكي بعد أكثر من ستّ سنوات في الأسر. تشكر الولايات المتحدة النيجر على مساعدتها في إعادته إلى الوطن لجميع الذين يفتقدونه ويحبونه"، وأضاف "أشكر كثيرين في حكومتنا الذين عملوا بلا كلل من أجل تأمين حريته".

اختطف دوبوا، الصحافي المستقل البالغ 48 عامًا، في الثامن من نيسان/ابريل 2021 في غاو بشمال مالي على أيدي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة.

تعاون بشكل خاص مع صحيفة "ليبراسيون" ومجلتي "لوبوان" و"جون افريك"، وكان يعيش ويعمل في مالي منذ عام 2015، عندما تم اختطافه.

اعلن أنه تعرض للخطف في شريط فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي في 5 أيار/مايو 2021.

واختُطف وودكي، الذي كان يعمل في مساعدة السكان الرحّل مع منظمة غير حكومية في آبالاك في النيجر، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2016 من قبل جماعات جهادية نقلته في ما بعد إلى مالي، بحسب مصادر أمنية في النيجر.

© 2023 AFP