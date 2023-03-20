الحوثيون يعلنون التوصل في جنيف الى اتفاق مع الفريق الحكومي على تبادل الأسرى (مسؤول)

© مصور متعاون / ا ف ب/AFP/ارشيف

جنيف (أ ف ب) – توصل المتمردون الحوثيون الاثنين إلى اتفاق مع الفريق الحكومي على عملية تبادل أسرى خلال مفاوضات في جنيف، حسبما نقلت قناة "المسيرة" عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.

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وقال رئيس وفد الحوثيين إلى جنيف عبد القادر المرتضى "تمّ الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل تشمل" ما يزيد عن 880 شخصًا.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 سجينًا، بحسب المرتضى.

ونقلت قناة "المسيرة" عنه قوله "سيتم تنفيذ صفقة التبادل بعد ثلاثة أسابيع".

وبدأت هذا الشهر مفاوضات في جنيف بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد ثمانية أعوام حرب.

وذكرت الأمم المتحدة أنه سابع اجتماع يهدف إلى تنفيذ اتفاقية لتبادل الأسرى أبرمت في ستوكهولم قبل خمسة أعوام.

نص الاتفاق على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين اعتباطيا وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية" في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن "بدون استثناء وبلا شرط".

وجرت المحادثات الجديدة بعد حوالى عام من إعلان الحوثيين موافقتهم على تبادل جديد للأسرى سيشهد إطلاق سراح 1400 متمرد في مقابل 823 مقاتلًا مواليًا للحكومة، بينهم 16 سعوديًا وثلاثة مواطنين سودانيين.

وفي آخر عملية تبادل أسرى جرت في تشرين الأول/اكتوبر 2020 تم "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

© 2023 AFP