الصين تدعو الجنائية الدولية لتفادي "ازدواجية المعايير" بعد مذكرة التوقيف بحق بوتين

© ميخائيل ميتزيل / سبوتنيك/ا ف ب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعًا عبر الفيديو من الكرملين حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول عبر في 17 آذار/مارس 2023

بكين (أ ف ب) – دعت الصين الإثنين المحكمة الجنائية الدولية إلى تفادي "ازدواجية المعايير" بعد إصدارها مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية جرائم حرب.

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وقال متحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين قبل ساعات من بدء الرئيس شي جينبينغ زيارة دولة لروسيا "على المحكمة الجنائية الدولية اعتماد موقف موضوعي وغير منحاز واحترام حصانة رؤساء الدول أمام القضاء ... وتفادي التسييس وازدواجية المعايير".

وكانت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا اصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي على خلفيّة "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة" منذ بدء الغزو.

رُحِّل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير 2022، وفق كييف، ووُضِع كثير منهم في مؤسّسات ودور رعاية.

وتأتي هذه المذكرة فيما يبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارة الى روسيا الاثنين.

وقال المتحدث الصيني إن "الطرفين سيمارس (...) التعددية الحقيقية وسيشجعان الديموقراطية في العلاقات الدولية ويبنيان عالما متعدد الأقطاب ويحسنان الحوكمة العالمية ويساهمان في التنمية والتقدم في العالم".

واضاف ان "الصين ستحافظ على موقفها الموضوعي والعادل بشأن الازمة الاوكرانية وستلعب دورا بناء في تشجيع محادثات السلام".

ولم تدن الصين علنا الغزو الروسي لاوكرانيا وهي تنتقد الولايات المتحدة لتسليمها أسلحة لكييف وكذلك حلف شمال الاطلسي لانه لم يأخذ في الاعتبار المخاوف الروسية في مجال الأمن.

لكن بكين تدعو الى الحوار والى احترام وحدة أراضي كل الدول وبينها أوكرانيا.

© 2023 AFP