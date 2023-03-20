المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص مليار يورو لإعادة إعمار تركيا بعد الزلزال

© آدم ألتان / ا ف ب

مدنيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبان منهارة في مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا في 7 شباط/فبراير 2023، غداة الزلزال بقوة 7,8 درجات الذي ضرب جنوب شرق البلاد

بروكسل (أ ف ب) – تعهدت المفوضية الأوروبية الاثنين تقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار، و108 ملايين يورو (115 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لسوريا بعد زلزال 6 شباط/فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 56 ألف شخص في البلدين.

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وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل أنّ "احتياجات الناجين هائلة ويجب تلبيتها على الفور".

وقدّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خسائر تركيا جراء الزلزال " بحوالي 104 مليارات دولار" (97 مليار يورو).

وقال في مداخلة عبر الفيديو خلال المؤتمر "من المستحيل أن تتمكن دولة من مواجهة كارثة بهذا الحجم وحدها، مهما كان وضعها الاقتصادي".

وأودى الزلزال بحياة 50 ألف و96 شخصاً في تركيا وفقًا لآخر تقرير رسمي، و6 آلاف في سوريا.

ودمّر الزلزال منازل ملايين الأشخاص في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، حيث يعيش عدد كبير من اللاجئين أو النازحين بسبب النزاع السوري.

وقدرت الأمم المتحدة تكلفة الإصلاحات العاجلة في سوريا بـ 14,8 مليار دولار.

وأفادت ألمانيا بأنها سترفع مساعداتها لضحايا الزلزال إلى 240 مليون يورو، في حين أعلنت فرنسا عن مساعدات إضافية بقيمة 12 مليونًا لتُضاف إلى 30 مليونًا كانت خصصتها لتركيا وسوريا.

ومنذ حوالى أسبوعين، أعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أسفه لضعف الاستجابة لدعوة طارئة أطلقتها الأمم المتحدة في منتصف شباط/فبراير لجمع أكثر من مليار دولار لتركيا، ونحو 400 مليون دولار لسوريا.

ولم يُلبّ النداء من أجل تركيا حتى الآن سوى بنسبة 16 بالمئة فقط.

© 2023 AFP