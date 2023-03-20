بوتين يعد بإمداد إفريقيا بالحبوب في حال عدم تجديد اتفاق الصادرات الاوكرانية

موسكو (أ ف ب) – وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بإمداد إفريقيا بالحبوب في حال لم يتم تجديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية خلال شهرين في ختام التمديد الذي أعلنه السبت نظيره التركي رجب طيب إردوغان.

إعلان اقرأ المزيد

وقال بوتين في خطاب ألقاه في موسكو أمام مسؤولين أفارقة "إذا قررنا في نهاية المطاف عدم تمديد هذا الاتفاق خلال ستين يوما، فنحن على استعداد لنسلم مجانا من روسيا كل الكميات التي تم إرسالها في الاونة الاخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في إفريقيا".

واشار إلى أن روسيا "تفي باخلاص بكل تعهداتها، سواء في توريد الغذاء والأسمدة والوقود وغيرها من المنتجات الهامة لدول القارة، وتساهم بالتالي في ضمان أمنها الغذائي والطاقي".

وكرر مرة أخرى انتقاده للأوروبيين، واتهمهم باحتكار الحبوب التي تغادر الموانئ الأوكرانية.

واوضح "تم إرسال 3 ملايين طن فقط من الحبوب إلى إفريقيا و 1,3 مليون إلى الدول الأشد فقراً في إفريقيا" في حين "تم ارسال 12 مليون طن من روسيا" إلى القارة.

أكد الرئيس الروسي في خطابه أن موسكو "ستقرر مشاركتها المستقبلية" في اتفاق الحبوب الذي تم تمديده السبت حتى 18 أيار/مايو، بشرط "ضمان التنفيذ العادل والكامل" له.

وفي وقت سابق الاثنين، ربطت وزارة الخارجية الروسية استمرار موسكو في الاتفاق، بـ "إعادة وصل" مصرف روسيلخزبنك بنظام الدفع الدولي سويفت و"رفع القيود المفروضة على التأمين وطمأنة" السفن و"الإفراج عن" الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المرتبطة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة".

وحذرت الوزارة الروسية من أنه "بدون إحراز تقدم في تلبية هذه المتطلبات (...) سيتم تعليق مشاركتنا" في الاتفاق.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن "الاتفاقية ستكون سارية خلال الشهرين المقبلين ضمن المعايير الحالية، دون أي تغيير في الموانئ المعنية".

© 2023 AFP