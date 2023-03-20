تراجع أسواق المال وأسهم المصارف في أوروبا بعد صفقة شراء "كريدي سويس"

© فابريس كوفريني / ا ف ب/ارشيف

شعار كريدي سويس على أحد فروعه في جنيف، في 15 آذار/مارس 2023

لندن (أ ف ب) – سجلت أبرز أسواق المال الأوروبية وأسهم القطاع المصرفي تراجعا عند بدء جلسات التداول الاثنين رغم صفقة الاستحواذ على مصرف كريدي سويس الهادفة الى تجنب أزمة جديدة في القطاع المصرفي العالمي.

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وتراجع أبرز مؤشر في بورصة لندن بنسبة 1,1% ليصل الى 7,258,31 نقطة. وفي منطقة اليورو تراجع مؤشر بورصة فرانكفورت 1,0% ليصل الى 14,617,00 نقطة ومؤشر بورصة باريس بنسبة 0,8% الى 6,868,51.

وسجل بنك "بي ان بي باريبا" تراجعا بنسبة 8% ودويتشه بانك بنسبة 5%.

واستحوذ بنك "يو بي اس" الأكبر في سويسرا الأحد على منافسه "كريدي سويس" الذي يواجه أزمة خطيرة، بعد مفاوضات شاقة، في حين أعلنت الحكومة توفير ضمانات كبرى أملا بتجنّب أزمة حادة وباستعادة "ثقة" المستثمرين في العالم أجمع.

ومن الخزانة الأميركية إلى المصرف المركزي الأوروبي، سارعت جهات عدّة إلى الترحيب بالخطوة خشية حصول اضطرابات جديدة في الأسواق التي أضعفها إفلاس "سيليكون فالي بنك" في الولايات المتحدة.

لكن رغم ذلك تراجعت اسهم المصرفين الاثنين، حيث انهيار سهم كريدي سويس بنسبة 63,70% عن سعر استحواذ يو بي إس عليه. كما تراجع سهم "يو بي اس" بنسبة 8,77% في البورصة.

وتبلغ قيمة الصفقة ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3,02 مليار يورو) مستحقة الدفع على شكل أسهم، أي 0,76 فرنك للسهم الواحد بعدما كانت قيمة سهم كريدي سويس الجمعة 1,86 فرنك سويسري.

© 2023 AFP