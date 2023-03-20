تصفيات كأس أوروبا 2024: راشفورد يغيب عن المنتخب الانكليزي

لندن (أ ف ب) – سيغيب المهاجم الانكليزي ماركوس راشفورد عن مباراتي منتخب بلاده في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، جراء تعرضه لاصابة مع فريقه مانشستر يونايتد في مسابقة كأس إنكلترا.

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وتعرض المهاجم البالغ 25 عاماً لاصابة خلال مباراة "الشياطين الحمر" التي فازوا بها على فولهام 3-1 الاحد ليبلغوا الدور نصف النهائي من المسابقة المحلية.

ويشكّل غياب راشفورد ضربة قوية لمنتخب "الأسود الثلاثة" وصيف أوروبا الذي يحلّ ضيفاً على إيطاليا حاملة اللقب في 23 الشهر الحالي وثم يستقبل أوكرانيا في 26 منه في الجولتين الاولى والثانية، نظراً للمستوى الرائع الذي يظهر به منذ العودة من مونديال قطر العام الماضي.

وسجل راشفورد اجمالي 27 هدفاً بقميص يونايتد هذا الموسم، وهو الأعلى في مسيرته، منها 19 هدفاً منذ عودته من قطر حيث سجل في النهائيات 3 أهداف في 5 مباريات.

كما يغيب أيضاً حارس نيوكاسل نيك بوب ولاعب وسط تشلسي مايسون ماونت عن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت.

© 2023 AFP