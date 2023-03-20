تضفيات أوروبا 2024: مانشيني "إيطاليا ستلعب من أجل فيالي"

مهاجم إيطاليا السابق جانلوكا فيالي الذي توفي عن عمر ناهز 58 عاماً في كانون الثاني/يناير 2023

روما (أ ف ب) – أكد روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا بطلة أوروبا، الإثنين، أن المنتخب يريد أن يطلق بنجاح حملته في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 أمام انكلترا من أجل تخليد ذكرى المهاجم الدولي السابق جانلوكا فيالي الذي توفي بداية كانون الثاني/يناير.

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توفي فيالي الزميل السابق لمانشيني في سمبدوريا وأحد أعضاء الفريق الفائز باللقب الاوروبي في تموز/يوليو 2021 أمام انكلترا بالذات على ملعب ويمبلي الشهير، في 6 كانون الثاني/يناير الماضي عن عمر ناهر 58 عاماً جراء اصابته بسرطان البنكرياس.

قال مانشيني أمام الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في المركز الوطني في كوفرتشانو في اليوم الأول من تجمع المنتخب "لقد تحدثت عن ذلك مع اللاعبين، بالنسبة لنا سيكون من المهم أن نتذكره، كما لو كان معنا".

وأضاف المدرب المتوج بطلاً للدوري الإيطالي مع سمبدوريا برفقة فيالي عام 1991 "لقد كانت لديه مكانة خاصة، والأمر ليس سهلاً بالنسبة لنا. يجب أن نحاول تقديم أداء جيد له أيضاً".

وسيرتدي اللاعبون في أول مباراة يخوضها أبطال أوروبا منذ رحيل فيالي الذي شغل منصب رئيس الوفد الإيطالي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قمصاناً خاصة سيُكتب عليها (من الداخل) رسالة تذكارية مخصصة للمهاجم الدولي السابق.

من ناحيته، قال الاتحاد الإيطالي للعبة إنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم فيالي قبل المباراة ضد إنكلترا على ملعب دييغو مارادونا في نابولي.

ويلتقي المنتخب الإيطالي الذي فشل في التأهل إلى موندياليي روسيا 2018 وقطر 2022 الأحد المقبل مع مالطا الذي يعتبر الاضعف في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً أوكرانيا ومقدونيا الشمالية التي حرمت رجال مانشيني من الوصول إلى نهائيات المونديال الأخير.

© 2023 AFP