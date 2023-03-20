دوري "أن بي ايه": ناغتس وباكس يستعيدان توازنهما

© ثيرون هندرسون / غيتي/ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – استعاد دنفر ناغتس وميلووكي باكس، متصدراً ترتيب المنطقتين الغربية والشرقية توالياً، توازنهما بفوز الأول على بروكلين نتس 108-102 والثاني على تورونتو رابتورز 118-111 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

ودخل ناغتس الذي يبقى الفريق الوحيد الضامن تأهله حتى الآن إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في المنطقة الغربية، اللقاء على خلفية خسارة أمام نيويورك نيكس كانت الخامسة في ست مباريات، لكنه استعاد الأحد شيئاً من بريقه وعاد منتصراً من ملعب نتس بفضل جهود نجمه الصربي نيكولا يوكيتش بشكل خاص.

وحقق يوكيتش ثلاثة أرقم مزدوجة (تريبل دابل) للمرة الثامنة والعشرين هذا الموسم بعدما سجل 22 نقطة مع 17 متابعة و10 تمريرات حاسمة، فيما ساهم مايكل بورتر جونيور بـ28 نقطة مع 9 متابعات.

ومهد جمال موراي الطريق أمام ناغتس لتحقيق فوزه الثامن والأربعين في 72 مباراة هذا الموسم بعدما سجل 20 من نقاطه الـ25 في الربع الأول الذي أنهاه فريقه لصالحه 33-21.

وكان ناغتس موفقاً تماماً في اللقاء بعدما نجح في 62.5 بالمئة من محاولاته في الشوط الأول، ما ساهم في فرض سيطرته تماماً حتى وصل الفارق في إحدى فترات المباراة الى 22 نقطة، فيما كان أكبر فارق لنتس نقطتين فقط.

ورغم الفوز، لم يكن المدرب مايكل مالون راضياً بعدما شاهد فارق العشرين نقطة الذي بناه فريقه بعد ثلاثة أرباع يتقلص الى 7 نقاط 100-93 قبل 3.44 دقيقة على النهاية.

لكن الضيوف عرفوا كيف يتعاملون مع فورة نتس ووسعوا الفارق الى 14 نقطة في طريقهم الى حسم المواجهة والثأر لخسارتهم قبل أسبوع 120-122.

ورغم جهود ميكال بريدجز (23 نقطة) ونيك كلاكستون (19)، مني نتس بهزيمته الثالثة توالياً والثانية والثلاثين هذا الموسم، لكنه بقي متمسكاً بالمركز السادس الأخير المؤهل مباشراً الى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الشرقية أمام ميامي هيت الفائز على ديترويت بيستونز 112-100 بفضل جيمي باتلر (26 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة) وبام أديبايو (22 مع 10 متابعات) وتايلر هيرو (19)، وأتلانتا هوكس الذي خسر أمام سان أنتونيو سبيرز 118-126.

وفي مليووكي، عاد باكس سريعاً الى سكة الانتصارات وعوض خسارته مباراته الماضية أمام إنديانا بايسرز بفوزه على ضيفه تورونتو رابتورز 118-111، في لقاء تألق خلاله كالعادة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي نجح في جميع تسديداته التسع محققاً الـ"تريبل دابل" الثالث والثلاثين في مسيرته (22 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة)،

كما برز بروك لوبيز (26 نقطة بينها 17 في الربع الأخير) وكريس ميدليتون (20) وساهما في قيادة باكس لتعزيز صدارته للمنطقة الشرقية والترتيب العام بـ51 انتصاراً مقابل 20 هزيمة، فيما مني رابتورز بهزيمته الأولى في آخر أربع مباريات والسابعة والثلاثين هذا الموسم رغم جهود فريد فانفليت (23 نقطة) وأو جي أنونوبي (22).

وفي المباريات الأخرى، فاز لوس أنجليس ليكرز على أورلاندو ماجيك 111-105، نيو أورليانز بيليكانز على هيوستن روكتس 117-107، أوكلاهوما سيتي ثاندر على فينيكس صنز 124-120، ولوس أنجليس كليبرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 117-102.

© 2023 AFP