إصابة أكثر من 30 شرطيًا في تظاهرات كينيا وتوقيف أكثر من 200 شخص

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عمال في مومباسا بتاريخ 14 كانون الأول/أكتوبر 2019 يحتجون على خسارتهم وظائف جراء خط سكك الحديد الرابط بين نيروبي وموباسا الذي ينته الصين

نيروبي (أ ف ب) – قالت الشرطة الكينية الثلاثاء إنها أوقفت 238 شخصًا خلال الاحتجاجات العنيفة على ارتفاع تكاليف المعيشة الاثنين والتي أسفرت أيضًا عن إصابة 31 من عناصر الشرطة.

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نزل المتظاهرون في نيروبي ومناطق أخرى في كينيا الاثنين إلى الشوارع استجابة لدعوة من زعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينغا ليوم تعبئة ضد حكومة الرئيس وليام روتو.

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين الذين رشقها بعضهم بالحجارة وأحرقوا الإطارات، وكذلك على موكب أودينغا.

كانت تلك أسوأ أعمال عنف منذ تولى روتو السلطة قبل ستة أشهر بعد فوزه بفارق ضئيل على أودينغا في انتخابات اعتبرتها المعارضة مزورة.

وقال المفتش العام للشرطة جافيت كومي في بيان إن 213 شخصا أوقفوا في نيروبي حيث أصيب 24 شرطيًا. وأضاف أن في مقاطعة نيانزا، معقل المعارضة في غرب كينيا، أوقف 25 شخصًا وأصيب سبعة شرطيين.

وأعلنت الشرطة الاثنين مقتل طالب جامعي في بلدة ماسينو الغربية بعد أن أطلق شرطيون الرصاص الحي خلال "مناوشات" مع متظاهرين كانوا "يرشقون الحجارة" عليهم.

© 2023 AFP