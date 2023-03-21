دوري "أن بي إيه": شيكاغو يؤخر عبور فيلادلفيا بشوطين إضافيين

© تيم نواشوكوو / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – أوقف شيكاغو بولز سلسلة من ثمانية انتصارات لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفوزه عليه 109-105 بعد شوطين إضافيين، وسط تألق ديمار ديروزان الذي أحرز 25 نقطة، ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلّة.

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وكان سيكسرز المتحمّس يتطلّع إلى حسم بطاقة الأدوار الإقصائية بانتصار أمام جمهور كبير على أرضه في مركز "ويلز فارغو".

لكن رغم أداء جويل إمبيد الذي أحرز 37 نقطة، بقي فيلادلفيا قيد انتظار الحسم بعد فوز شجاع من شيكاغو خارج أرضه.

وأهدر إمبيد محاولة تسجيل من متابعة لثلاثية سددها تايريز ماكسي مع نهاية الوقت الأصلي كادت أن تمنح سيكسرز الفوز.

وضع إمبيد فيلادلفيا في المقدمة 99-97 في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول، لكن ديروزان عادل النتيجة، قبل أن يهدر نجم شيكاغو محاولة ثلاثية قبل أقل من ثانيتين على نهاية الشوط الإضافي الأول، لتدخل المباراة في شوط إضافي ثان.

وبدا أن سيكسرز سيطر على المباراة بعدما تقدم 105-101، ولكن مع خروج إمبيد لارتكاب أخطاء، انتزع بولز ثماني نقاط متتالية دون رد، ليحسم الفوز.

وكانت هذه هي المرة الأولى في 12 مواجهة ضد شيكاغو، يكون فيها إمبيد في الجانب الخاسر.

وأقرّ ديروزان بأنه كان على علم بتلك الإحصائية قبل المباراة. وقال "كنت أعرف ذلك. كانت مسألة وقت فقط. لم أقل إن هذا كان جزءاً من الدافع. لدينا هدف أكبر من مجرد محاولة هزيمته. لكنني سعيد لأننا حققنا الفوز".

وبهذا الفوز، رفع بولز عدد انتصاراته إلى 34 هذا الموسم في مقابل 37 هزيمة، وبقي في المركز العاشر بترتيب المنطقة الشرقية، ما يترك له الباب مفتوحاً لخوض الملحق الفاصل للعب الأدوار الإقصائية.

أما فيلادلفيا الذي يحتل المركز الثالث شرقاً مع 48 انتصاراً و23 خسارة، فلا يزال على بعد فوز واحد من حجز مكانه في الـ"بلاي أوف".

© 2023 AFP