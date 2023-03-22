"أن بي أيه": الإصابة تبعد بول جورج عن كليبرز من أسبوعين الى ثلاثة

بول جورج من لوس أنجلوس كليبرز في صراع مع لاعب لوس أنجلوس ليكرز باتريك بيفيرلي خلال لقاء الفريقين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في كريبتو.كوم أرينا في 20 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – سيفتقد لوس أنجليس كليبرز جهود نجمه بول جورج من أسبوعين الى ثلاثة، ما قد يعني غيابه عما تبقى من الموسم المنتظم لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفق ما أفاد النادي الأربعاء.

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ويعاني جورج من التواء في الركبة اليمنى تعرض له الثلاثاء خلال الخسارة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 100-101، ما يشكل ضربة لكليبرز الذي خسر لاعباً بلغ معدله الوسطي هذا الموسم 23.8 نقطة مع 6.1 متابعة و5.1 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وسقط اللاعب الذي خاض مباراة كل النجوم "أول ستار" ثماني مرات، على أرض الملعب بعد خطأ من الكندي لوغينتس دورت واحتاج الى مساعدة الطاقم الطبي وزملائه للوقوف والتوجه الى غرفة الملابس.

وخسارة جورج في الأمتار الأخيرة من الموسم المنتظم قد يكون مكلفاً جداً لكليبرز الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب المنطقة الغربية بـ38 انتصاراً مقابل 35 هزيمة، لكن بفارق مباراتين فقط عن يوتا جاز العاشر.

ويتأهل الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" مباشرة أصحاب المراكز الستة الأولى في كل من المنطقتين الغربية والشرقية، على أن يخوض أصحاب المراكز من سبعة الى عشرة ملحقاً فاصلاً "بلاي إن".

© 2023 AFP