أن بي ايه: سيكسرز الى الادوار الاقصائية بعد فوز كافالييرز على نتس

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دونوفان ميتشل لاعب كليفلاند كافالييرز خلال المباراة ضد بروكلين نتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 21 آذار/مارس 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل دونوفان ميتشل 31 نقطة ليقود كليفلاند كافالييرز للفوز على مضيفه بروكلين نتس 115-109 الثلاثاء، ليضمن بالتالي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز رسميًا مركزًا في الادوار الاقصائية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وعزز كافالييرز سجله الى 46-28 في المركز الرابع في المنطقة الشرقية.

بفوزه، ضمن فيلادلفيا (48-23) ثالث المنطقة تأهله الى الـ"بلاي أوف" رغم غيابه عن المنافسات الثلاثاء.

ورغم أن كليفلاند لم يضمن تأهله بعد، وحدها سلسلة نتائج كارثية في الامتار الاخيرة من الموسم المنتظم قد تحرمه من ذلك.

كان دايرون شارب الافضل في بروكلين مع 20 نقطة و11 متابعة فيما أضاف سبينسر دينويدي 19 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات.

في لوس أنجليس، سقط كليبرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق نقطة 101-100، في مباراة خسر فيها المضيف جهود صانع الالعاب بول جورج في الربع الرابع في ما بدا بسبب إصابة في القدم.

احتاج جورج للمساعدة للخروج من أرض الملعب بعد التواء كاحله جراء اصطدام مع لو دورت لاعب ثاندر.

في ساكرامنتو، أسقط بوسطن سلتيكس، وصيف الشرقية، مضيفه كينغز ثالث الغربية بنتيجة كبيرة 132-109.

شكل كينغز مفاجأة الموسم لكنه قوبل في المباراة بسلتيكس ذكّر ببدايته القوية للموسم بقيادة جايسون تايتوم الذي سجل 36 نقطة فيما أضاف جايلن بروان 27.

في مباريات أخرى الثلاثاء، سجل تراي يونع 30 نقطة ليقود أتلانتا هوكس للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز متذيل المنطقة الشرقية والدوري 129-107.

عزز أتلانتا سجله الى 36-36 ومن المتوقع أن يضمن أقله مركزًا يؤهله للعب في الملحق المؤهل للادوار الاقصائية.

في أورلاندو، سجل غاري هاريس 22 نقطة ليقود ماجيك للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 122-112. كما فاز نيو أورليانز بيليكانز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 119-84.

© 2023 AFP