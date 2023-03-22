بطولة مصر: الزمالك يقيل مدربه البرتغالي فيريرا

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القاهرة (أ ف ب) – أقال نادي الزمالك المصري مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا الأربعاء، بسبب سوء نتائجه المحلية واقصائه من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

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وكتبت صفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي "شكرا فيريرا على كل ما قدمته لنادينا.. نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم".

وتوصّل الزمالك لاتفاق مع فيريرا بشأن تنازله عن الشرط الجزائي والمقدر براتب ثلاثة أشهر، بواقع 175 ألف دولار أميركي شهريا وفق تقارير صحافية. ونجح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في اقناع فيريرا بالتنازل عن قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي، في مقابل الحصول على راتب ثلاثة أشهر متأخرة.

وكان فيريرا (76 عاماً) قد تولى مسؤولية تدريب الزمالك مطلع آذار/مارس 2022، خلفا للفرنسي المقال لسوء النتائج باتريس كارتيرون، فقاده للفوز بلقبي الدوري والكأس الموسم الماضي.

لكنه يحقق نتائج مخيبة هذا الموسم، مع احتلاله المركز الخامس في الدوري بفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي الذي لعب مبارتين أقل (20-18).

كما ودّع الفريق الأبيض دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بتذيّله ترتيب مجموعته بفوز يتيم من خمس مباريات حتى الآن.

واشرف فيريرا على الزمالك في 61 مباراة في ولايته الثانية، فحقق الفوز 34 مرة مقابل 14 هزيمة و13 تعادلاً.

وكان فيريرا قاد الزمالك في ولاية أولى موسم 2015 للفوز بلقبي الدوري والكأس في مصر، وأقيل عقب خسارته السوبر المحلي أمام الاهلي 2-3 في الإمارات.

© 2023 AFP