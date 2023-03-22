فيراتي لم يتخلَ عن "حلم" إحراز لقب دوري الأبطال مع سان جرمان

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لاعب الوسط الإيطالي في باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي خلال المباراة امام يوفنتوس الإيطالي في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم. تورينو في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

روما (أ ف ب) – أكد لاعب الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي الأربعاء أنه لم يتخلَ عن "حلم" إحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع فريقه باريس سان جرمان، رغم الخيبات المتكررة التي اختبرها نادي العاصمة الفرنسية، آخرها الخروج من ثمن النهائي على يد بايرن ميونيخ الألماني.

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وقال فيراتي عشية انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 حيث تتواجه إيطاليا حاملة اللقب مع وصيفتها إنكلترا، إنه "تلقيت الكثير من التهاني لفترة طويلة في فرنسا، (لكن) هناك أخطأت والانتقادات منطقية"، في إشارة منه الى خسارته الكرة وتسببه بأحد الهدفين اللذين سجلهما بايرن إياباً في مرمى سان جرمان (2-صفر) في الثامن من آذار/مارس الحالي.

وأضاف الإيطالي المرتبط بسان جرمان حتى عام 2026 لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية "أنا في الثلاثين من عمري وبإمكاني تحمل المسؤولية وأنا أول من يعرف متى كنت مخطئاً أم لا".

ولدى سؤاله عن إمكانية العودة للعب في إيطاليا يوماً ما، أكد فيراتي أنه يشعر "بالسعادة" في العاصمة الفرنسية و"الحلم هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جرمان، حتى لو أن الأمر يزداد صعوبة من عام الى آخر... سأحاول طالما الأمر ليس مستحيلاً".

وسيرتدي فيراتي شارة قائد المنتخب الإيطالي أمام إنكلترا الخميس في نابولي خلال الاختبار الأول لحاملي اللقب في تصفيات كأس أوروبا 2024، وذلك في إصابة إصابة القائد المعتاد ليوناردو بونوتشي.

وأشاد فيراتي بالوافد الجديد الى المنتخب الإيطالي المهاجم الأرجنتيني الأصل ماتيو ريتيغي، ابن الـ23 عاماً الذي يلعب في الدوري الأرجنتيني مع أتلتيكو تيغري على سبيل الإعارة من بوكا جونيورز.

ورأى فيراتي "أنه فتى ذكي جداً. دعونا نعطيه بعض الوقت لأننا نعلم أنه ليس من السهل التأقلم لكنه موجود (بقوة) جسدياً ويريد إثبات نفسه".

ومن جانبه، أبدى مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني ثقته بريتيغي الذي استدعي بسبب نقص المهاجمين (تشيرو إيموبيلي مصاب وأندريا بيلوتي ومويس كين بعيدان عن المستوى المطلوب)، مضيفاً "لا أريد المبالغة لكنه يذكرني قليلاً بـ(الهداف الأرجنتيني السابق غابريال) باتيستوتا عندما وصل الى إيطاليا".

وقد يبدأ مانشيني مواجهة الخميس على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمشاركة ريتيغي أساسياً في الهجوم الإيطالي الذي يضم أيضاً دومينيكو بيراردي (ساسوولو) ولورنتسو بيليغريني (روما).

© 2023 AFP