أول صاروخ مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد يفشل ببلوغ مداره

"تيران 1" أول صاروخ فضائي مصنوع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا في 10 آذار/مارس 2023. © Handout / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب) – أُطلق بنجاح الأربعاء من كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية أول صاروخ فضائي مصنوع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، لكنّ "خللاً" طرأ أثناء الرحلة حال دون بلوغه مداره، بحسب ما أظهر بثّ مباشر. و"تيران 1" الذي طوّرته شركة "ريلاتيفيتي سبيس" هو صاروخ غير مأهول كان يفترض به أن يجمع بيانات وأن يثبت أنّ مركبة فضائية مصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاء يمكنها أن تتحمّل العوامل القاسية شأنها في ذلك شأن المركبات الفضائية العادية.