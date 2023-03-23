إضراب شامل لقطاع النقل في ألمانيا الاثنين

© أندريه بان / ا ف ب

موظف يسحب عربات أمتعة خلال إضراب في مطار فرانكفورت غرب ألمانيا في 17 شباط/فبراير 2023

برلين (أ ف ب) – دعي موظفو كل قطاع النقل في ألمانيا الى إضراب الاثنين للضغط على المفاوضات الجارية حول الأجور في إطار من التضخم القوي كما أعلنت النقابات الخميس.

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وقالت نقابتا Ver.di و EVG (فيردي واي في جي) في مؤتمر صحافي في برلين إن موظفي المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي مدعوون إلى "يوم توقف كامل عن العمل".

هذه الحركة الموحدة بين النقابتين نادرة جدا في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حيث تجري المفاوضات حول الأجور فرعا تلو آخر.

تمثل EVG حوالى 230 ألف موظف في شركات السكك الحديد فيما تدافع Ver.di عن موظفي الخدمات العامة.

وقال رئيس فيردي فرانك ويرنكي "نتوقع مشاركة كبيرة في الإضرابات".

هذه الدعوة تدل على المناخ الاجتماعي الذي يزداد توترا في البلاد التي تشهد تضخما قويا بلغ 8,7% في شباط/فبراير. ونفذت إضرابات عديدة منذ عدة أشهر طالت قطاعات مهنية مختلفة ومدارس ومستشفيات.

تطالب النقابتان بزيادات كبيرة في الأجور، على التوالي 10,5% لفيردي و12% لاي في جي للتعويض عن اثار التضخم.

وهي مطالب رفضت خلال جلسات التفاوض في الأسابيع الأخيرة من قبل ممثلي أصحاب العمل وهم بشكل أساسي الدولة والبلديات.

تقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5% مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في أيار/مايو 2023 وكانون الثاني/يناير 2024.

تشتكي النقابات أيضا من ظروف العمل المتدهورة في إطار من نقص اليد العاملة في البلاد.

وقال فيرنيكي "نحن نعمل بقلة عدد موظفين".

وتستأنف مفاوضات الاجور الاسبوع المقبل لكل فروع الخدمات.

اضطرت مطارات برلين وبريمن وهامبورغ وهانوفر في 11 آذار/مارس الى الغاء 351 رحلة بسبب توقف موظفي الامن عن العمل لمدة 24 ساعة.

ويطال الاضراب منذ الاربعاء مرفأ هامبورغ، الأكبر في ألمانيا، الذي حد من دخول السفن التي يزيد طولها عن 90 مترا.

© 2023 AFP