تصفيات أوروبا 2024: احتفالية مزدوجة لرونالدو القياسي

© كارلوس كوستا / ا ف ب/AFP

لشبونة (أ ف ب) – احتفل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بأفضل طريقة ممكنة بانفراده بالرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية (197)، بتسجيله هدفين خلال فوز منتخب بلاده العريض على ليشتنشتاين الخميس ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس اوروبا 2024 المقررة في المانيا.

إعلان اقرأ المزيد

وكان رونالدو عادل الرقم القياسي السابق للمهاجم الكويتي بدر المطوع في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد دخوله بديلا في الدقيقة 51 بدلا من روبن نيفيش.

وسجل رونالدو هدفيه في الدقيقتين 51 من ركلة جزاء و63 من ركلة حرة مباشرة، بعد ان افتتح جواو كانسيلو التسجيل (8) واضاف برناردو سيلفا الثاني في مطلع الشوط الثاني (47).

وبتسجيله هدفين، عزز رونالدو ايضا صدارته لأفضل هداف على الصعيد العالمي ايضا مع 120 هدفا.

ويملك رونالدو العديد من الارقام القياسية الاخرى في مسيرته وابرزها اكبر عدد من الاهداف في دوري ابطال اوروبا (140)، وافضل هداف في تاريخ نهائيات كأس اوروبا (14 هدفا) كما انه اللاعب الوحيد الذي نجح ان يتوج هدافا في ثلاث بطولات اوروبية كبرى وتحديدا في انكلترا مع مانشستر يونايتد (2008)، وفي اسبانيا مع ريال مدريد (2011 و2014 و2015)، وفي ايطاليا مع يوفنتوس (2021).

وبالعودة الى مجريات المباراة التي كانت التجربة الاولى لمدرب منتخب البرتغال الجديد، الاسباني روبرتو مارتينيس، فقد سيطر عليها اصحاب الارض طوال الدقائق التسعين وكان بوسعهم الخروج بغلة اوفر من الاهداف لكن لاعبيه تنافسوا على اهدار الفرص على مدار الشوطين.

وافتتح كانسيلو التسجيل من مشارف المنطقة اطلقها قوية فشل حارس الضيوف في التصدي لها.

وفي مطلع الشوط الثاني اضاف برناردو سيلفا الثاني اثر كرة مرتدة.

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة كانسيلو داخل المنطقة فانبرى لها رونالدو بنجاح (51)، قبل ان يسجل هدفه الشخصي الثاني من ركلة حرة مباشرة أطلقها في الزاوية العليا (63).

واجرى مارتينيس تبديلات عدة في نصف الساعة الاخير شملت رونالدو ايضا من اجل منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الاحتياطيين بعد ضمان الفوز.

© 2023 AFP