دوري "أن بي ايه": ووريرز يعزز آماله بتأهل مباشر وعودة رائعة لمورانت

نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري خلال المباراة ضد دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 22 آذار/مارس 2023.

لوس انجليس (أ ف ب) – عزز غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب آماله في التأهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية "البلاي أوف" بفوزه المثير على مضيفه دالاس مافريكس 127-125، فيما حقق جا مورانت عودة رائعة بعد إيقافه 8 مباريات بقيادته ممفيس غريزليز الى الفوز على هيوستن روكتس.

إعلان اقرأ المزيد

على ملعب أمريكان إيرلاينز في دالاس، أنهى النجم ستيفن كوري المباراة ضد مافريكس، وصيفه في المنطقة الغربية العام الماضي، بتسجيله 20 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة وقاد ووريرز إلى فوزه الثاني تواليا خارج قواعده والتاسع فقط هذا الموسم.

وشهدت المباراة معركة مثيرة بين الفريقين اللذين تبادلا التقدم 14 مرة، وفرض التعادل نفسه 122-122 قبل 8.5 ثوان، لكن كوري سجل ثلاثية رائعة وأعاد ووريرز إلى التقدم 125-122.

وأمَّن كيفون لوني تقدم حامل اللقب برميتين حرتين قبل أن يقلص ريجي بولوك الفارق بثلاثية مع الصافرة النهائية.

وشهدت المباراة احتجاجا لمافريكس على التحكيم في الربع الثالث عندما طلب الفريق وقتا مستقطعا وعقب نهايته منحت الكرة الى لاعبي ووريرز في الوقت الذي كانوا مقتنعين بأنها من نصيبهم. واستغل الضيوف الكرة وسجلوا نقطتين عبر لوني. سوء تفاهم مكلف في مباراة حسمت في النهاية بفارق بنقطتين.

وقال مدرب ووريرز ستيف كير مازحا بعد الحادث "لقد كانت الطريقة التي نظمنا بها الفرصة عملا رائعا وأربكناهم".

وأضاف "عندما رأيتهم في الطرف الآخر، كان علي أن أتوقف وأفكر +انتظر، أليست هذه كرتنا؟+ لا أعرف ما حدث. أعتقد أنهم افترضوا أنها كانت كرتهم".

وشوهد مالك مافريكس مارك كوبان وهو يحتج على المسؤولين بجانب الملعب بعد الحادث. وفي وقت لاحق، كتب كوبان على تويتر أن الحكام أخطؤوا بإعطاء الكرة بشكل خاطئ إلى فريق ووريرز، مدعياً أنهم أبلغوا دالاس في البداية بأن الكرة من نصيبهم.

وكان البديل جوناثان كامينغا أفضل مسجل في صفوف ووريرز برصيد 22 نقطة وأضاف البديل الآخر جوردان بول 16 نقطة، وكل من داريموند غرين ودونتي ديفينتشنزو 14 نقطة، فيما كان لوني الوحيد إلى جانب كوري حقق "دابل دابل" بتسجيله 12 نقطة ومثلها متابعات.

في المقابل، كان العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش أفضل مسجل في المباراة وصفوف مافريكس برصيد 30 نقطة مع 17 تمريرة حاسمة، وأضاف البديل الواعد جايدن هاردي 27 نقطة بينها ست ثلاثيات.

وعزز ووريرز موقعه في المركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 38 فوزا مقابل 36 خسارة منعشا آماله في التأهل المباشر، فيما تراجع مافريكس إلى المركز التاسع بخسارته الـ37 مقابل 36 فوزا قبل أقل من ثلاثة أسابيع من نهاية الموسم العادي.

وفي الثانية، حقق ممفيس غريزليز فوزه الرابع تواليا والـ45 هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه هيوستن روكتس 130-125 معززا موقعه في المركز الثاني للمنطقة الغربية.

واختار مدرب غريزليز تايلور جنكينز إبقاء النجم جا مورانت (23 عاما) على دكة البدلاء في أول مباراة له بعد نهاية إيقافه لمدة ثماني مباريات وتحديدا منذ ظهوره في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ملوّحاً بمسدس في الرابع من آذار/مارس الحالي.

ولعب مورانت 23 دقيقة و47 ثانية سجل خلالها 17 نقطة مع أربع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وقال مورانت "قبل المباراة قمت ببعض التأمل فقط لتخفيف الأعصاب والعواطف التي كنت أشعر بها"، مضيفا "بمجرد دخولي إلى الملعب، مجرد رؤية رد فعل الجماهير تجاه عودتي، كان ذلك يعني الكثير، جعلني أشعر بالراحة في داخلي. لا يمكنني وصف ذلك بالكلمات".

© 2023 AFP