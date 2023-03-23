رئيس السنغال يطلب من الحكومة اتخاذ تدابير لوضع حد للاضطرابات

© جون ويسلز / ا ف ب/ارشيف

رجل يحاول تفادي استنشاق الغاز المسيل للدموع في دكار في 16 آذار/مارس 2023

دكار (أ ف ب) – طلب الرئيس السنغالي ماكي سال من الحكومة الأربعاء اتخاذ إجراءات "للحفاظ على النظام العام" بعد احتجاجات منددة بمحاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو أسفرت عن مقتل شخص على الأقل.

إعلان اقرأ المزيد

اندلعت أعمال العنف في عدة مدن منذ بدء محاكمة سونكو بالتشهير في 16 آذار/مارس، وهي قضية قد تحول دون خوضه الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقتل شخص الثلاثاء خلال اشتباكات بين أنصار سونكو والشرطة، وفقا لمسؤولين محليين.

وقال سال إن على الحكومة "اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان الأمن المطلق للبضائع والأشخاص"، بحسب بيان رسمي.

يُحاكم سونكو بتهمة التشهير بوزير السياحة مامي مباي نيانغ المنتمي لحزب الرئيس سال.

ويتلقى زعيم المعارضة العلاج الطبي منذ تعرضه وفق تقارير للرش بالغاز المسيل للدموع والتعامل معه بخشونة الأسبوع الماضي عندما رافقته السلطات إلى المحكمة.

وأرجأت جلسة في إطار محاكمته إلى 30 آذار/مارس.

© 2023 AFP