"أن بي أيه": تغريم دونتشيتش ومدرب صنز بسبب انتقاد الحكام

© تيم هيتمان / غيتي/اف ب/ارشيف

نجم دالاس مافريكس العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش خلال المباراة ضد غولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 22 آذار/مارس 2023.

نيويورك (أ ف ب) – غرَّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش 35 ألف دولار بسبب اتهامه الحكام بالرشوة خلال المباراة التي خسر فريقه ضد ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب (125-127) الأربعاء.

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وأوضحت الرابطة في بيان أن العقوبة جاءت بسبب "توجيه إيماءة غير لائقة وغير مهنية تجاه حكام المباراة" مم قبل النجم السلوفيني مع بقاء 1.7 ثانية في الربع الأخير بسبب عدم احتساب خطأ بحقه ارتكبه نجم ووريرز درايموند غرين.

وقام دونتشيتش البالغ من العمر 24 عامًا والذي اختير أربع مرات لخوض مباراة كل النجوم "أول ستار" بفرك إبهامه الأيسر والسبابة معًا في حركة أشار بها الى "استلام أموال" لأحد حكام المباراة.

ويحتل دونتشيتش المركز الثاني على لائحة الهدافين في الدوري حتى الآن بمعدل 32.9 نقطة و8.6 متابعات و8.2 تمريرات حاسمة و1.4 سرقة في المباراة.

ويحتل مافريكس المركز الثامن في المنطقة الغربية برصيد 36 فوزا مقابل 37 خسارة متساويا مع لوس أنجليس ليكرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر ونيو أورليانز بيليكانز، بفارق فوز واحد خلف مينيسوتا تمبروولفز السابع في صراع مثير على المراكز المؤهلة الى الادوار الاقصائية "بلاي أوف".

كما غرَّمت الرابطة مدرب فينيكس صنز مونتي وليامس 20 ألف دولار لانتقاده العلني للحكام خلال خسارة فريقه أمام لوس أنجليس ليكرز (111-122) قبل ثلاثة أيام.

وكان وليامس قال غاضبًا عقب المباراة "أين ترون 46 رمية حرة لفريق واحد؟ هذا ببساطة ليس عدلا"، مضيفًا "لا يهمني كيف تفصلون في الأمر، فهذا يحدث لنا كثيرًا".

وأضاف وليامس "لقد سئمت من الحديث دائمًا عن الرميات الحرة. يتعين على رجالنا القيام بعملهم. نحن نتفهم ذلك. لكنه فارق كبير، 46 رمية حرة مقابل 20".

من جهته، تطرق نجم صنز كريس بول الى "أشياء مجنونة" فيما يتعلق بالصفارات.

وأكد وليامس أنه تحدث عن مشاكله إلى رئيس عمليات كرة السلة في رابطة الدوري جو دومارس الذي فرض عليه غرامة.

ويحتل صنز المرتبة الرابعة في المنطقة الغربية برصيد 38 فوزا مقابل 34 خسارة قبل 10 مباريات على نهاية الموسم العادي.

© 2023 AFP