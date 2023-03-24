تصفيات أوروبا 2024: ثلاثية لوكاكو تقود بلجيكا الى فوز ثمين في بداية مشوارها مع تيديسكو

مهاجم المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو يحتفل بهزه شباك السويد في الجولة الاولى من تصفيات كأس أوروبا 2024 في سولنا في 24 آذار/مارس 2023.

سولنا (السويد) (أ ف ب) – سجل مهاجم إنتر الايطالي روميلو لوكاكو ثلاثية وقاد منتخب بلاده بلجيكا الى فوز ثمين على مضيفه السويدي 3-صفر، في مستهل مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم وعهد مدربه الجديد الالماني-الايطالي دومينيكو تيديسكو الجمعة على ملعب "فراندز أرينا" في سولنا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

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وسجل لوكاكو الهاتريك في الدقائق 35 و49 من تمريرتين حاسمتين لمهاجم هرتا برلين الالماني دودي بوكيباكيو، و83 بتمريرة من البديل يوهان باكايوكو.

وهي الثلاثية الثالثة للوكاكو مع منتخب بلاده.

واستهل "الشياطين الحمر" بأفضل طريقة ممكنة عهدهم الجديد بقيادة تيديسكو خليفة الاسباني روبرتو مارتينيس وفي غياب ركائزهم الأساسيين المعتزلين، أبرزهم إدين هازار والمدافع توبي ألدرفيرلد وحارس المرمى سيمون مينيوليه عقب الخروج المخيب من الدور الاول لمونديال قطر أواخر العام الماضي.

واستعان الاتحاد البلجيكي بابن الـ37 عاماً لخلافة مارتينيس، رغم سجله التدريبي المتواضع وخلافاً لرغبة بعض اللاعبين مثل لوكاكو الذي رشح النجم الفرنسي السابق تييري هنري لتولي المنصب، استناداً الى خبرته مع "الشياطين الحمر" بما أنه تولى في الأعوام الأخيرة مهمة مساعد المدرب.

وشهدت المباراة حمل صانع ألعاب مانشستر سيتي الانكليزي كيفن دي بروين لشارة القائد.

ودفع مدرب السويد يان أندرسون بمهاجم ميلان الايطالي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش في الدقيقة 73 مكان مهاجم نيوكاسل الانكليزي ألكسندر أيزاك، فأصبح في سن الـ41 عاما وخمسة اشهر و21 يوما أكبر لاعب يخوض مباراة في التصفيات القارية ماحيًا رقم حارس المرمى الايطالي دينو زوف الذي لعب ضد السويد بالذات في 29 أيار/مايو 1983 بعمر 41 عاما وثلاثة أشهر ويومًا واحدًا.

وكان النجم السويدي الذي عاد الى الملاعب مؤخرًا بعد تعافيه من الاصابة، أصبح أكبر لاعب يهز الشباك في الدوري الايطالي نهاية الاسبوع الماضي.

وفي المجموعة ذاتها، أكرمت النمسا وفادة ضيفتها أذربيجان عندما تغلبت عليها 4-1 بينها ثنائية للاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي مارسيل سابيتسر.

وضربت النمسا بقوة في الشوط الاول بتسجيلها هدفين عبر سابيتسر (28) ومهاجم فرايبورغ الالماني ميكايل غريغوريتش (29).

وعزز سابيتسر تقدم منتخب بلاده مطلع الشوط الثاني بتسجيله هدفه الشخصي الثاني (50)، وقلص أمين محمودوف الفارق بعد 14 دقيقة (64)، لكن لاعب وسط هوفنهايم الالماني كريستوف باومغارتنر سجل الهدف الرابع للنمسا بعد خمس دقائق (69).

وتصدرت النمسا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الاهداف امام بلجيكا. ويلتقي المنتخبان في قمة نارية في 17 حزيران/يونيو المقبل في بروكسل ضمن الجولة الثالثة.

وتخوض بلجيكا مباراة دولية ودية الثلاثاء المقبل ضد مضيفتها وجارتها ألمانيا، فيما تلعب النمسا مع إستونيا الإثنين ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة، وهو اليوم ذاته الذي تلعب فيه السويد مع ضيفتها أذربيجان.

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